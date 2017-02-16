Küresel Siber Saldırılarda ABD, İngiltere ve Hollanda Baş Şüpheliler

Küresel siber tehdit raporuna göre DDoS (Distributed Denial of Service) saldırılarının dünyada en fazla ABD ve Hollanda kaynaklı olduğu belirtildi.

ABD'nin MIT (Massachusetts Institute of Technology) menşeli ve dünyanın en büyük internet sağlayıcısı olarak kabul edilen teknoloji şirketi Akamai'nin 2016 yılının son çeyreğini kapsayan raporu, siber saldırıların kaynağında ABD ve Hollanda'yı işaret ediyor. Akamai, düzenli aralıklarla yayınladığı "İnternetin Durumu" adlı bilişim güvenliği ve siber tehdit değerlendirme raporunda, internet sağlayıcı altyapılarına kapasitesinin üzerinde talep yönlendirerek hizmeti kesintiye uğratan DDoS saldırılarının menşeinin düşünüldüğü gibi Rusya ya da Asya çıkışlı olmadığını gözler önüne serdi. Her ne kadar Asya ve Rusya'dan keskin sonuçlar alınan ataklar yapılsa da yoğunluk açısından ABD ve Hollanda başı çekiyorlar. Rapor ABD kaynaklı saldırıların yüzde küresel oranının 180 bin 652 IP kaynağı ile yüzde 24 oranında olduğunu tespit etmiş. Rapor, 2016'da Türkiye kaynaklı DDoS saldırı oranının 43 bin 400 IP adresinden kaynaklandığını ve dünya sıralamasında yüzde 6 gibi bir yoğunluk yarattığını da belirtiyor. (raporun 11 ve 12'incı sayfaları)

Saldırılara en fazla kaynaklık eden ülkelerin başında Amerika'da ABD, Brezilya ve Kanada, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da da Hollanda, Almanya ve Rusya'nın siber saldırı düzenlediği belirtilirken, Asya-Pasifik bölgesinde Çin, Hindistan ve Japonya'nın başı çektiği detaylandırılmış.

Yine Akamai 2016 yılı raporuna göre, siber saldırılarda 2015'te kaynak ülkelerin başında bulunan Çin, 2016 yılında dördüncü sıraya gerilemiş.

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