?     Geri Bildirim
TamindirHaberGüvenlikKüresel Siber Saldırılarda ABD, İngiltere Ve Hollanda Baş Şüpheliler

Küresel Siber Saldırılarda ABD, İngiltere ve Hollanda Baş Şüpheliler

Küresel Siber Saldırılarda ABD ve Hollanda Baş Şüpheliler

Küresel siber tehdit raporuna göre DDoS (Distributed Denial of Service) saldırılarının dünyada en fazla ABD ve Hollanda kaynaklı olduğu belirtildi.

ABD'nin MIT (Massachusetts Institute of Technology) menşeli ve dünyanın en büyük internet sağlayıcısı olarak kabul edilen teknoloji şirketi Akamai'nin 2016 yılının son çeyreğini kapsayan raporu, siber saldırıların kaynağında ABD ve Hollanda'yı işaret ediyor. Akamai, düzenli aralıklarla yayınladığı "İnternetin Durumu" adlı bilişim güvenliği ve siber tehdit değerlendirme raporunda, internet sağlayıcı altyapılarına kapasitesinin üzerinde talep yönlendirerek hizmeti kesintiye uğratan DDoS saldırılarının menşeinin düşünüldüğü gibi Rusya ya da Asya çıkışlı olmadığını gözler önüne serdi. Her ne kadar Asya ve Rusya'dan keskin sonuçlar alınan ataklar yapılsa da yoğunluk açısından ABD ve Hollanda başı çekiyorlar. Rapor ABD kaynaklı saldırıların yüzde küresel oranının 180 bin 652 IP kaynağı ile yüzde 24 oranında olduğunu tespit etmiş. Rapor, 2016'da Türkiye kaynaklı DDoS saldırı oranının 43 bin 400 IP adresinden kaynaklandığını ve dünya sıralamasında yüzde 6 gibi bir yoğunluk yarattığını da belirtiyor. (raporun 11 ve 12'incı sayfaları)

Saldırılara en fazla kaynaklık eden ülkelerin başında Amerika'da ABD, Brezilya ve Kanada, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da da Hollanda, Almanya ve Rusya'nın siber saldırı düzenlediği belirtilirken, Asya-Pasifik bölgesinde Çin, Hindistan ve Japonya'nın başı çektiği detaylandırılmış.

Yine Akamai 2016 yılı raporuna göre,  siber saldırılarda 2015'te kaynak ülkelerin başında bulunan Çin, 2016 yılında dördüncü sıraya gerilemiş.

İndir1.83 MB
Anti DDoS Guardian
Anti DDoS Guardian DDoS Saldırısı Önleme Programı

DDoS Nedir, Nasıl Yapılıyor, Korunmanın Bir Yolu Var mı?

DDoS Saldırıları İnternetin Geleceğini Nasıl Etkileyecek?

Devasa DDoS Saldırısı, İnternetin Yarısına Ulaşımı Kesti!

Editöre Yaz:
Yazar: - 16.02.2017

Küresel Siber Saldırılarda ABD, İngiltere ve Hollanda Baş Şüpheliler İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

10 Yaşın Altıındaki Çocukların İnternet Kullanması Tehlikeli 10 Yaşın Altıındaki Çocukların İnternet Kullanması Tehlikeli Rusya Telekomünikasyon Kontrol İdaresi (Roskomnadzor) Başkanı Aleksandr Jarov, ailelerin küçük çocuklarının tablet ve bilgisayar kullanma yeteneğiyle…
Yahoo Bazı Kullanıcılarını Siber Saldırı İçin Uyardı Yahoo Bazı Kullanıcılarını Siber Saldırı İçin UyardıYahoo, son bir yıldır pek çok kullanıcı hesabını tehlikeye atmış olmaktan dolayı sıkıntı çekti. Öyle görünüyor ki bu sıkıntılar… Twitch İzleyicileri 2016'da 292 Milyar Dakika Canlı Yayın İzledi Twitch İzleyicileri 2016'da 292 Milyar Dakika Canlı Yayın İzlediAmazon'un sahip olduğu Twitch canlı yayın hizmeti, 2016 yılında büyük bir başarıya imza attı. Bir macera oyunu üzerinde yıllık istatistiklerini…
Intel'in Yeni İşlemcisi Yaklaşık 9.000 Dolara Sunucuları Coşturacak Siber Güvenlik Yarışında Bayrağı Saltbae Yakaladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

GÜVENLIK HABERLERİ

Tamindir E-Bülten