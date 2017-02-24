?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiKuyu'yu Kurtarmak İçin Robotik Kol Geliştiren Lise Öğrencilerine Stanford'dan Davet

Kuyu'yu Kurtarmak İçin Robotik Kol Geliştiren Lise Öğrencilerine Stanford'dan Davet

Kuyu'yu Kurtarmak İçin Robotik Kol Geliştiren Lise Öğrencileri Stanford'dan Davet Aldı

15 Şubat gecesi İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Dereseki Köyü'nde kuyuya düşen yavru köpek Kuyu'yu hatırlıyorsunuz değil mi? İtfaiye, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının çabasıyla kurtarılan minik dostumuza, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Robotik Takımı robotik kol geliştirerek yardımcı olmuştu. Daha sonra Kuyu'nun başka bir cihazla kurtarıldığı açıklansa da, bu çocukların yaptığı fedakarlık hepimizi duygulandırmıştı. Şimdi ise onların büyük bir hayali gerçek oluyor: FRC Robotik Takımı öğrencileri Stanford Üniversitesi’nden davet aldı.

Stanford Üniversitesi Robotic Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Oussama Khatib tarafından FRC Robotik Takımı öğrencilerine bir davet gönderildi. Öğrencileri Stanford Üniversitesi'ne davet eden Prof. Dr. Khatib, "Öğrencilerinizin eğitiminin bu kadar erken bir döneminde böyle bir girişimle uğraştığını görmekten memnuniyet duyuyorum" diye yazdı. Twitter hesapları üzerinden açıklama yapıp davet metnini paylaşan öğrenciler ise, "Hayatımızın davetini aldık! Stanford'a gidiyoruz, çok ama çok mutluyuz" ifadelerini kullandılar.


Yukarıdaki tweet üzerinden Standford Üniversitesi'nden gelen daveti görebilirsiniz. Genç arkadaşlarımıza hayatlarının ilerleyen dönemlerinde biz de başarılar diliyoruz.

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi Robotik Takımından Duygulandıran Başarı

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 24.02.2017

Kuyu'yu Kurtarmak İçin Robotik Kol Geliştiren Lise Öğrencilerine Stanford'dan Davet İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

CloudFlare'de Büyük Güvenlik Açığı Bulundu CloudFlare'de Büyük Güvenlik Açığı Bulundu Cloudflare, API anahtarları, şifreler ve çerezler de dahil olmak üzere hassas kişisel verilerin sızdığını duyurdu. İnternet üzerinden milyonlarca…
COD: Infinite Warfare Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz! COD: Infinite Warfare Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!Zaman zaman karşımıza çıkan Steam Hafta Sonu Fırsatı kampanyaları dahilinde birbirinden güzel oyunları kısa bir süreliğine ücretsiz olarak… E-Devlet’ten Alınan Belgeler Artık Resmi Evrak Olabilecekler E-Devlet’ten Alınan Belgeler Artık Resmi Evrak OlabileceklerVatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemlerini internet ortamında gerçekleştirebilmesini sağlayan “E-Devlet Kapısı” projesi,…
Google Servisleri Önce Korkuttu Sonra Yaşanan Sorun İçin Açıklama Yaptı Şaşırdık mı? Overwatch Yine Yılın Oyunu Ödülü Aldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ

Tamindir E-Bülten