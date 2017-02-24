Kuyu'yu Kurtarmak İçin Robotik Kol Geliştiren Lise Öğrencilerine Stanford'dan Davet

15 Şubat gecesi İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Dereseki Köyü'nde kuyuya düşen yavru köpek Kuyu'yu hatırlıyorsunuz değil mi? İtfaiye, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının çabasıyla kurtarılan minik dostumuza, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Robotik Takımı robotik kol geliştirerek yardımcı olmuştu. Daha sonra Kuyu'nun başka bir cihazla kurtarıldığı açıklansa da, bu çocukların yaptığı fedakarlık hepimizi duygulandırmıştı. Şimdi ise onların büyük bir hayali gerçek oluyor: FRC Robotik Takımı öğrencileri Stanford Üniversitesi’nden davet aldı.

Stanford Üniversitesi Robotic Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Oussama Khatib tarafından FRC Robotik Takımı öğrencilerine bir davet gönderildi. Öğrencileri Stanford Üniversitesi'ne davet eden Prof. Dr. Khatib, "Öğrencilerinizin eğitiminin bu kadar erken bir döneminde böyle bir girişimle uğraştığını görmekten memnuniyet duyuyorum" diye yazdı. Twitter hesapları üzerinden açıklama yapıp davet metnini paylaşan öğrenciler ise, "Hayatımızın davetini aldık! Stanford'a gidiyoruz, çok ama çok mutluyuz" ifadelerini kullandılar.

Yukarıdaki tweet üzerinden Standford Üniversitesi'nden gelen daveti görebilirsiniz. Genç arkadaşlarımıza hayatlarının ilerleyen dönemlerinde biz de başarılar diliyoruz.

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi Robotik Takımından Duygulandıran Başarı