?     Geri Bildirim
TamindirHaberGüvenlikKuzey Kore Bankaları Uluslararası Bankacılık Sisteminden Atıldı

Kuzey Kore Bankaları Uluslararası Bankacılık Sisteminden Atıldı

Kuzey Kore Bankaları Uluslararası Bankacılık Sistemi SWIFT'ten Atıldı

Kuzey Kore bankalarının tamamı küresel bankacılık sistemi SWIFT'ten çıkarıldı.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), dünya çapında uluslararası para transfer işlemleri için geliştirilmiş bir iletişim sistemi. SWIFT sisteminin merkezi Belçika'da bulunuyor.

SWIFT sistemi BIC adı verilen banka tanımlama numarası aracılığı ile çalışıyor. BIC numarası sistemlerde bankayı ve kurulduğu yeri tanımlayan 8-11 haneli kod olarak tanımlanabilir. Bu bileşenler sayesinde uluslararası bankacılık işlemleri çok hızlı bir şekilde yapılabiliyorlar. Bu işlem döviz transferlerinde dünya ticaretinde de önemli bir rol oynuyor.

Kuzey Kore ve müttefiki olan tüm ülkeler artık SWIFT sisteminden faydalanamayacak. Birleşmiş Milletler'in 2013 yılından beri kara listesinde yer alan bu ülkeler artık SWIFT teknolojisini kullanamayacaklar. Bunun en önemli sebeplerinden biri Kuzey Kore'de inanılmaz miktarlarda para aklanabiliyor iddiaları. Kuzey Kore'nin ekonomik gelirinin neredeyse yarısının akladığı paraların komisyonlarından oluştuğu düşünülüyor. Bu arada Kuzey Kore'nin defalarca SWIFT şebekesine  siber saldırılar düzenlediği de biliyor.

Kuzey Kore'de Sadece Kim Jong-un Oyun Oynayabiliyor!

Kuzey Kore'nin İnternet Sistemi Yanlışlıkla Dünyaya Açıldı

Editöre Yaz:
Yazar: - 17.03.2017

Kuzey Kore Bankaları Uluslararası Bankacılık Sisteminden Atıldı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Gmail e-Postalarında Artık Video da İzlenebilecek Gmail e-Postalarında Artık Video da İzlenebilecek Biri Gmail'i durdursun! Yaptığı güncellemelerle kullanıcılarına bir e-posta hizmetinden fazlasını sunmayı hedefleyen Gmail, en son yaptığı…
Instagram Kraliçesi Uygulamayı Telefonundan Sildi Instagram Kraliçesi Uygulamayı Telefonundan Sildi113 milyon takipçisiyle 2015’den beri zirvenin sahibi olan Selena Gomez, Instagram’dan hoşlanmadığını ve telefonundan uygulamayı sildiğini… Zeki Kullanıcılar İçin YouTube Zeki Kullanıcılar İçin YouTubeYouTube her konu hakkında milyonlarca içerik barındıran bir video arama sitesi. Ancak bu çeşitlilik çoğu kullanıcı için artık bir avantaj…
Microsoft, Windows Vista İşletim Sistemini Tarihe Gömüyor Sony Playstation Konsol Pazarının Yüzde 54'ünü Eline Geçirdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

GÜVENLIK HABERLERİ