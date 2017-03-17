Kuzey Kore Bankaları Uluslararası Bankacılık Sisteminden Atıldı

Kuzey Kore bankalarının tamamı küresel bankacılık sistemi SWIFT'ten çıkarıldı.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), dünya çapında uluslararası para transfer işlemleri için geliştirilmiş bir iletişim sistemi. SWIFT sisteminin merkezi Belçika'da bulunuyor.

SWIFT sistemi BIC adı verilen banka tanımlama numarası aracılığı ile çalışıyor. BIC numarası sistemlerde bankayı ve kurulduğu yeri tanımlayan 8-11 haneli kod olarak tanımlanabilir. Bu bileşenler sayesinde uluslararası bankacılık işlemleri çok hızlı bir şekilde yapılabiliyorlar. Bu işlem döviz transferlerinde dünya ticaretinde de önemli bir rol oynuyor.

Kuzey Kore ve müttefiki olan tüm ülkeler artık SWIFT sisteminden faydalanamayacak. Birleşmiş Milletler'in 2013 yılından beri kara listesinde yer alan bu ülkeler artık SWIFT teknolojisini kullanamayacaklar. Bunun en önemli sebeplerinden biri Kuzey Kore'de inanılmaz miktarlarda para aklanabiliyor iddiaları. Kuzey Kore'nin ekonomik gelirinin neredeyse yarısının akladığı paraların komisyonlarından oluştuğu düşünülüyor. Bu arada Kuzey Kore'nin defalarca SWIFT şebekesine siber saldırılar düzenlediği de biliyor.

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