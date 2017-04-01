Hamster hayvanları bir çember üzerine çıkıp dönmeyi severler. Fakat Laboratorium oyununda ana karakterimiz olan hamster tek başına dönemiyor. Bu yüzden hamsterın sizin yardımınıza ihtiyacı var. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Laboratorium oyunu ile birlikte hamsterın dönmesine yardım edebilirsiniz.

Laboratorium eğlenceli bir beceri oyunudur. Oyunda size verilen ilk çarkı birleştirerek hamsterı döndürmeniz gerekli. Fakat bu işlem hiç kolay değil. Rastgele dönen çarklar size belirtilen noktada durmak zorunda. Durdurma işlemini ekrana dokunarak siz yapıyorsunuz. Fakat size çarkları belirtilen noktada durdurmak ise oldukça zor. Eğer çarkları size belirtilen noktada durduramazsanız bölüme yeniden başlamak zorunda kalıyorsunuz.

Çarkları uç uca ekleyerek yol yapıyor ve tüm çarklarla birlikte en sonunda hamsterın çemberini de döndürmüş oluyorsunuz. Oldukça zor fakat bir o kadar da eğlenceli bir oyun olan Laboratorium'u boş zamanlarınızda oynayabilirsiniz.

Renkli grafikleri ve eğlenceli müziğiyle birlikte stresinizi alacak olan Laboratorium'u hemen şimdi indirin ve oynamaya başlayın. Hatta Laboratorium'u arkadaşlarınıza da indirttirin ve kendinize uygun rakipler edinin.