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Laboratorium
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Laboratorium

Laboratorium İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium

Laboratorium oyununda tüm çarkları birleştirin ve hamsterı hareket ettirin!

Uğur Sağlam Son güncelleme 36 dakika önce

Hamster hayvanları bir çember üzerine çıkıp dönmeyi severler. Fakat Laboratorium oyununda ana karakterimiz olan hamster tek başına dönemiyor. Bu yüzden hamsterın sizin yardımınıza ihtiyacı var. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Laboratorium oyunu ile birlikte hamsterın dönmesine yardım edebilirsiniz.

Laboratorium eğlenceli bir beceri oyunudur. Oyunda size verilen ilk çarkı birleştirerek hamsterı döndürmeniz gerekli. Fakat bu işlem hiç kolay değil. Rastgele dönen çarklar size belirtilen noktada durmak zorunda. Durdurma işlemini ekrana dokunarak siz yapıyorsunuz. Fakat size çarkları belirtilen noktada durdurmak ise oldukça zor. Eğer çarkları size belirtilen noktada durduramazsanız  bölüme yeniden başlamak zorunda kalıyorsunuz.

Çarkları uç uca ekleyerek yol yapıyor ve tüm çarklarla birlikte en sonunda hamsterın çemberini de döndürmüş oluyorsunuz. Oldukça zor fakat bir o kadar da eğlenceli bir oyun olan Laboratorium'u boş zamanlarınızda oynayabilirsiniz.

Renkli grafikleri ve eğlenceli müziğiyle birlikte stresinizi alacak olan Laboratorium'u hemen şimdi indirin ve oynamaya başlayın. Hatta Laboratorium'u arkadaşlarınıza da indirttirin ve kendinize uygun rakipler edinin.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Channel One Russia Worldwide
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