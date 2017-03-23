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Last Bang
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Last Bang

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Last Bang
Last Bang
Last Bang
Last Bang
Last Bang

Last Bang oyununda suçlu kovboyları yakalayın!

Uğur Sağlam Son güncelleme 1 saat önce

Şehrinizi suçlular ele geçirmiş durumda. Neredeyse her mahallede olay yaşanmakta ve yetkililer bu olaylara karşı mücadele edemez hale geldiler. Suçlular bunu fırsat bilip artarken siz bu soruna dur demek üzeresiniz. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Last Bang oyununda şerif olmak üzeresiniz.

Şehrinizde bulunan yetkililer suç işleyip kaçan kişilerin yakalanması için kampanya başlattı. Bu kampanya ile birlikte yakaladığınız suçlu başına para kazanıyor ve şehrinizde itibar sahibi oluyorsunuz. Bu yüzden suçluları yakalamak sizin için oldukça önemli. Hemen silahınızı alın ve suçlularla mücadeleye başlayın.

Suçluları yakalamak sizin için oldukça kolay. Yalnız suçlularla mücadele ederken yine de dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü suçlulara karşı kaçırabileceğiniz bir ayrıntı sizin ödülü kaybetmenize neden olabilir

Last Bang oyununda suçlularla mücadeleyi düello yaparak sağlıyorsunuz. Klasik kovboy düellosu olarak bilinen “en hızlı silah çeken kazanır” oyununda elbette siz galip geleceksiniz. Fakat suçluları da dikkate almanızda fayda var. Düellonun kazananını ise oyunda yapacağınız işlem belirliyor. Oyunda size verilen sayılara belirli bir düzen içerisinde tıklamanız isteniyor. Bu düzende en iyi olan hızlı silah ediyor ve düelloyu kazanıyor. Genelde en hızlı silahı siz çekiyorsunuz fakat suçlunun  da hızlı silah çekme ihtimali yok değil.

Oldukça keyifli oynanışı ve etkileyici grafikler ile birlikte Last Bang oyununu hemen şimdi indirip siz de şerif olma yolunda ilerleyebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
RECTWORKS
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