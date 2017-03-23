?     Geri Bildirim
Last Bang
TamindirMobilOyunlarBulmacaLast Bang - IPhone Ve IPad İçin Vahşi Batı Oyunu

Last Bang

(iOS)
Last Bang İndir Hemen İndir

386 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Last Bang
Last Bang
Last Bang
Last Bang
Last Bang

Batının en iyi silahşoru olmalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Last Bang, iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan minimalist stil görsellere sahip vahşi batı oyunu. Hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunan yapımda bir yandan kasabadaki suç oranını azaltmaya çalışırken bir yandan da batının en iyi silahşoru unvanına sahip oluyoruz. Sayıları gittikçe artan haydutları sadece biz durdurabiliriz.

Hikaye odaklı vahşi batı oyunu olarak karşımıza çıkan Last Bang’te kasabada artan suçları durdurmak adına hükümetce koyulan büyük ödüle şerif dahil herkesin sahip olma arzusu yüzünden ortalık karışıyor. Hırsızlar, askerler, ödül avcıları… Herkes ödül için birbirini öldürür duruma geliyor. Batıda istenmeyen bu duruma son verecek silahşor olarak önümüze çıkan, gözünü para hırsı bürümüş kişileri bir bir temizliyoruz.

Birçok karakter ve silah içeren oyun, vahşi batının olmazsa olmazı düello formatında ilerliyor. Ancak karakterimizi yönetme şansına sahip değiliz. Numaralara istenen sırada dokunarak karakterimizi harekete geçirebiliyoruz. Saniyeler içerisinde doğru noktalara yaptığımız dokunuşlarla rakiplerimizi indiriyoruz. Yanlış numaraya dokunduğumuzda tek vuruşta haklanıyoruz.

Last Bang için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
DONGSEOP LEE
Last Bang QR Kodu Okutarak İndir

Bulmaca Popülerleri

  1. Candy Crush Saga
    Candy Crush SagaiPhone, iPod Touch ve iPad İçin Bulmaca Oyunu
  2. Criminal Case
    Criminal CaseiPhone ve iPad için Suç Mahali Araştırma Oyunu
  3. Kim Milyoner Olmak İster
    Kim Milyoner Olmak İsteriPhone ve iPad için Yarışma Oyunu
  4. Shadowmatic
    ShadowmaticiPhone ve iPad için Bulmaca Oyunu
  5. Farm Heroes Saga
    Farm Heroes SagaiPhone ve iPad için Eğlenceli Bulmaca Oyunu

Last Bang Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster