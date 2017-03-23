Last Bang, iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan minimalist stil görsellere sahip vahşi batı oyunu. Hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunan yapımda bir yandan kasabadaki suç oranını azaltmaya çalışırken bir yandan da batının en iyi silahşoru unvanına sahip oluyoruz. Sayıları gittikçe artan haydutları sadece biz durdurabiliriz.

Hikaye odaklı vahşi batı oyunu olarak karşımıza çıkan Last Bang’te kasabada artan suçları durdurmak adına hükümetce koyulan büyük ödüle şerif dahil herkesin sahip olma arzusu yüzünden ortalık karışıyor. Hırsızlar, askerler, ödül avcıları… Herkes ödül için birbirini öldürür duruma geliyor. Batıda istenmeyen bu duruma son verecek silahşor olarak önümüze çıkan, gözünü para hırsı bürümüş kişileri bir bir temizliyoruz.

Birçok karakter ve silah içeren oyun, vahşi batının olmazsa olmazı düello formatında ilerliyor. Ancak karakterimizi yönetme şansına sahip değiliz. Numaralara istenen sırada dokunarak karakterimizi harekete geçirebiliyoruz. Saniyeler içerisinde doğru noktalara yaptığımız dokunuşlarla rakiplerimizi indiriyoruz. Yanlış numaraya dokunduğumuzda tek vuruşta haklanıyoruz.