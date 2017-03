League of Arosaurs, Pokemon Go gibi artırılmış gerçeklik destekli, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz kaliteli bir mobil oyun. Sokakta yürürken her an oyunu oynayan başka biriyle karşılaşıp savabilir veya tek başınıza yürürken online kapışmanın keyfini sürebilirsiniz.

Özel yeteneklere sahip hayvanların yaşadığı gizemli bir dünya olan Aroland’de geçen artırılmış gerçeklik oyununda gerçek harita üzerinden ilerliyorsunuz. Bulunduğunuz konum, oyunun akışını etkilerken yakınınızda gerçekleşen aksiyonları da gerçek zamanlı görebiliyorsunuz. Öncesinde Pokemon GO oyununu oynadıysanız aynı formatta hazırlanmış bu da.

Bir yandan spor yaptırırken diğer yandan da eğlendiren oyunun sohbet sistemi bulunmakta. Yakınınızdaki oyuncularla sohbet edip, tanışma şansına da sahipsiniz. Oyun aracılığıyla arkadaş bulma, formunuzu koruma, eğlencenin dibine vurma… Tümünü League of Arosaurs sunuyor bizlere. Artırılmış gerçeklik ilginizi çekiyorsa kaçırmayın derim.