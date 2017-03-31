League of Arosaurs, Pokemon Go benzeri artırılmış gerçeklik oyunlarını seviyorsanız keyif alarak oynayacağınızı düşündüğüm bir yapım. iPad’le de uyumlu olan, iPhone’da oynanması gerektiğini düşündüğüm artırılmış gerçeklik destekli savaş oyununda gerçek haritadan ilerliyor, yakınınızdaki oyuncularla sohbet edebiliyorsunuz.

Oyunculara aktif olmaya iten eğlenceli artırılmış gerçeklik oyunlarından biri League of Arosaurs. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan oyunda sevimli hayvanların yaşadığı mistik bir dünya olan Aroland’e yolculuğa çıkarıyorsunuz. Oyun, artırılmış gerçeklik destekli olduğundan o anda oyunu oynadığınız yerde doğrudan karşınıza çıkıyorlar. Olmadık yerde beliren karakterlerle birebir savaşlara giriyorsunuz. Rakipleriniz gerçek oyuncular olduklarından PvP savaşlar kıyasıya geçiyor.

League of Arosaurs Özellikleri: