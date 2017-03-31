League of Arosaurs(iOS)
Gerçek haritada savaşın, yakınınızdaki oyuncularla sohbet edin.
League of Arosaurs, Pokemon Go benzeri artırılmış gerçeklik oyunlarını seviyorsanız keyif alarak oynayacağınızı düşündüğüm bir yapım. iPad’le de uyumlu olan, iPhone’da oynanması gerektiğini düşündüğüm artırılmış gerçeklik destekli savaş oyununda gerçek haritadan ilerliyor, yakınınızdaki oyuncularla sohbet edebiliyorsunuz.
Oyunculara aktif olmaya iten eğlenceli artırılmış gerçeklik oyunlarından biri League of Arosaurs. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan oyunda sevimli hayvanların yaşadığı mistik bir dünya olan Aroland’e yolculuğa çıkarıyorsunuz. Oyun, artırılmış gerçeklik destekli olduğundan o anda oyunu oynadığınız yerde doğrudan karşınıza çıkıyorlar. Olmadık yerde beliren karakterlerle birebir savaşlara giriyorsunuz. Rakipleriniz gerçek oyuncular olduklarından PvP savaşlar kıyasıya geçiyor.
League of Arosaurs Özellikleri:
- Artırılmış gerçeklik online savaşlar
- Gerçek haritada oyuncularla savaş ve sohbet
- Kart toplama ve savaş topluluğu kurma
- Onlarca kullanılabilir büyü
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 10.0 ve üzeri
- Üretici:
- IGGY Media ltd
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League of Arosaurs Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- WhatsApp İndirMesajlaşma Uygulaması
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı