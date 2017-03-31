?     Geri Bildirim
League of Arosaurs
TamindirMobilOyunlarAksiyonLeague Of Arosaurs - IPhone Ve IPad İçin Artırılmış Gerçeklik Oyunu

League of Arosaurs

(iOS)
League of Arosaurs İndir Hemen İndir

222 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
League of Arosaurs
League of Arosaurs
League of Arosaurs
League of Arosaurs
League of Arosaurs

Gerçek haritada savaşın, yakınınızdaki oyuncularla sohbet edin.

Erkan Calp Son güncelleme 17 dakika önce

League of Arosaurs, Pokemon Go benzeri artırılmış gerçeklik oyunlarını seviyorsanız keyif alarak oynayacağınızı düşündüğüm bir yapım. iPad’le de uyumlu olan, iPhone’da oynanması gerektiğini düşündüğüm artırılmış gerçeklik destekli savaş oyununda gerçek haritadan ilerliyor, yakınınızdaki oyuncularla sohbet edebiliyorsunuz.

Oyunculara aktif olmaya iten eğlenceli artırılmış gerçeklik oyunlarından biri League of Arosaurs. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan oyunda sevimli hayvanların yaşadığı mistik bir dünya olan Aroland’e yolculuğa çıkarıyorsunuz. Oyun, artırılmış gerçeklik destekli olduğundan o anda oyunu oynadığınız yerde doğrudan karşınıza çıkıyorlar. Olmadık yerde beliren karakterlerle birebir savaşlara giriyorsunuz. Rakipleriniz gerçek oyuncular olduklarından PvP savaşlar kıyasıya geçiyor.

League of Arosaurs Özellikleri:

  • Artırılmış gerçeklik online savaşlar
  • Gerçek haritada oyuncularla savaş ve sohbet
  • Kart toplama ve savaş topluluğu kurma
  • Onlarca kullanılabilir büyü

League of Arosaurs için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 10.0 ve üzeri
Üretici:
IGGY Media ltd
League of Arosaurs QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOiPhone ve iPad İçin Pokemon Oyunu
  2. Grand Theft Auto 3
    Grand Theft Auto 3iOS İçin Mobil Macera Oyunu
  3. Grand Theft Auto: San Andreas
    Grand Theft Auto: San AndreasiPhone ve iPad için GTA San Andreas Oyunu
  4. Gangstar New Orleans
    Gangstar New OrleansiPhone ve iPad İçin GTA Benzeri Açık Dünya Oyunu
  5. Grand Theft Auto Vice City
    Grand Theft Auto Vice CityiPhone ve iPad için GTA Vice City

League of Arosaurs Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster