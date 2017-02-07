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League of Legends Starı Faker, Twitch'in Rekorlar Kitabına Girdi

Twitch Faker Rekor

Bu hayatta yeni nesil için çok farklı heyecanlar var. Televizyon yerine Twitch yayını izlemek bunlardan sadece biri. İşte bu alanın süperstarlarından biri olan Lee "Faker" Sang-hyeok, Twitch tarihinde bir rekora imza attı. Twitch, bugün profesyonel League of Legends oyuncusu Faker'ın, canlı yayın sırasında 245.100 eşzamanlı izleyiciyi kendi kanalına çekerek, bu alanda rekor kırdığını duyurdu. Ayrıca, ayda 100 milyondan fazla abonesi olan Twitch'deki ilk hesap oldu.

Faker, dünyanın en popüler oyunlarından League of Legens'ın en popüler oyuncularından biri. Bu tanım bile Twitch'e neden bu kadar çok izleyici geldiğini açıklıyor. Koreli oyuncu, League of Legends World Championship'i üç kere kazandı ve 896 bin 596 dolardan fazla para ödülü aldı. Daha önce Twitch'in rakibi Abuzu aracılığıyla yayın yapan Faker, artık takımı SKT T1'in resmi streaming kanalı için Twitch kullanıyor.

SKT yetkililerinden Sun Jung Kim, "Twitch'in T1 oyuncumuzun becerilerini en iyi gösteren platform olduğunu düşünüyoruz" dedi. Açıkçası bu Twitch için büyük bir galibiyet. Faker ve ekip arkadaşları, geniş bir hayran kitlesini onlarla birlikte Twitch'e getirdi ve bu da sistemin daha da büyümesine yardımcı olabilir.

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League of Legends'in Yayın Hakları 50 Milyon Dolara Satıldı

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Yazar: - 07.02.2017

League of Legends Starı Faker, Twitch'in Rekorlar Kitabına Girdi İçin Yorum Yaz

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