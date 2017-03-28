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League of Legends Üniversite Ligi Rekor Kırdı!

Üniversite Ligi 2017

Riot Games Türkiye'nin bir süredir düzenlediği Üniversite Ligi, bu sene rekor katılımla başladı. 105 farklı üniversiteden 330 takımın katıldığı organizasyon, Avrupa'nın en büyük üniversite odaklı turnuvası olmayı da başardı. 

Türkiye'de e-Spor kavramanın en büyük destekçisi olan Riot Games, düzenlediği profesyonel ve amatör organizasyonlar ile League of Legends oyuncularını destekleme devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin yarıştığı Üniversite Ligi ise ülkemizin dört farklı bölgesinden yüzlerce takımı karşı karşıya getiriyor. Bölge bölge düzenlenen elemelerden sonra, en iyi dört takım büyük ödül için karşı karşıya geliyorlar.

Bir süredir düzenlenmeye devam edilen Üniversite Ligi, bu sene 105 üniversiteden 330 takımın katılımıyla başladı. Bu sayı geçtiğimiz sene 85 üniversiteden 250 takım olarak gerçekleşmişti. Riot Games ve ESL ortaklığı ile düzenlenen organizasyon, bu seneki katılımcı sayısıyla Avrupa'nın en büyük üniversite öğrencisi odaklı organizasyonu olmayı da başardı. 

Geçtiğimiz yıl Uludağ Üniversitesi'nden Kestaneler takımının birinci olduğu League of Legends Üniversite Ligi, 6-7 Mayıs tarihlerindeki finalle son bulacak. Dört bölgenin birincisinin karşılacağı büyük finalin, her zaman olduğu gibi büyük bir heyecan içinde geçmesi de bekleniliyor. 

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Yazar: - 28.03.2017

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