Learn Java uygulamasıyla dünyanın en popüler programlama dillerinden olan Java’yı Android cihazlarınızda kapsamlı bir rehber eşliğinde öğrenebilirsiniz.

Hızlı, kolay ve etkili bir ders deneyimi sunan Learn Java uygulamasından daha önce programlama deneyiminiz olmasa bile faydalanabiliyorsunuz. Nesne yönelimli Java programlamayı öğreten uygulamada oldukça kısa bir sürede kod yazmaya başlayabilmeniz mümkün. Düzenli ve planlı bir şekilde uygulamada yer alan derslere önem vererek çalıştığınızda, iyi bir programcı olmamanız için hiçbir neden yok diyebilirim.

Uygulama üzerinde 64 adet ders bulunuyor. Bu dersleri kapsayan konular ise şu şekilde:

Java temelleri (Değişkenler, operatörler vb.)

Koşullu ifadeler ve döngüler,

Diziler,

Sınıflar ve nesneler,

Kapsülleme, Poliformizm ve Kalıtım,

Soyut sınıflar ve arayüzler,

İstisnalar,

Etiketler,

Listeler,

Dosyalarla çalışma ve daha fazlası.

Uygulamada dersleri başarıyla tamamladığınızda seviyelerin kilidini açabiliyor ve puan toplayarak dünyadaki diğer kullanıcılarla rekabet edebiliyorsunuz. Hem eğlenme hem de öğrenme imkanı sunan Learn Java uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.