Left vs Right: Brain Training, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beyin egzersizi olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda karşınıza çıkan sorulara cevap vermeniz gerekiyor.

Beyninizi sınırlarına kadar zorlayabileceğiniz sorulara sahip olan Left vs Right: Brain Training, adından da anlaşıldığı gibi beyin egzersizi yapabileceğiniz bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda farklı kategorilerden saorulara cevap vermeye çalışıyor ve beyninizin her iki tarafını da kullanmaya çalışıyorsunuz. Beyni sürekli olarak aktif tutan ve düşünmeye sürükleyen oyunda geçirdiğiniz her dakika beyniniz biraz daha yoruluyor. Farklı kategorilere sahip olan oyunda düşünme, refleks, görme, analiz gibi konularda testlerle karşılaşıyorsunuz. Puanlar biriktirebileceğiniz oyunda seviyenizi de görme şansınız oluyor.

Öte yandan oyunda sınırlı sayıda soru çözebiliyorsunuz. Eğer daha aktif bir şekilde oyunu oynamak istiyorsanız VIP sürüme geçiş yapmanız gerekiyor. 6 farklı eğitim kategorisine sahip olan oyunu çok seveceğinizi söyleyebilirim. Oynaması son derece basit ancak çözmesi oldukça zor olan oyunda işiniz bir hayli zor. Left vs Right oyununu sakın kaçırmayın.

Left vs Right oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.