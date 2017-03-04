Left vs Right: Brain Training, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beyin egzersizi oyunu olarak dikkat çekiyor. Oyunda farklı kategorilerden sorulara cevap vermeye çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızı en verimli şekilde değerlendirebileceğiniz harika bir beyin egzersizi olarak karşımıza çıkan Left vs Right oyunu, farklı kategorilerden sorulara cevap verdiğiniz bir oyundur. Quiz oyunları tarzında bir kurguya sahip olan oyunda özenle hazırlanmış sorulara cevap vermeye çalışıyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda işinizin bir hayli zor olduğunu söyleyebilirim. Refleks, görme ve düşünme becerilerini test eden oyunda farklı kategorilerden eğitimler alabiliyorsunuz. Ayrıca oyunda puanlar biriktirebiliyor ve seviyenizi de görüntüleyebiliyorsunuz.

Basit bir oynanışa sahip olan oyunda yapmanız gereken tek şey sorulaa doğru cevap vermye çalışmak. Ayrıca oyunda VIP sürüme geçiş yaparak daha etkin bir şekilde oyunu oynayabilirsiniz. Son derece zorlu bir beyin egzerisizi olan Left vs Right'ı mutlak denemelisiniz.

Left vs Right oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.