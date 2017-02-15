Legend Of Prince, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekçi sahnelerin gerçekleştiği oyunda sağlam stratejiler kurmanız gerekiyor.

Macera dolu bir rol yapma oyunu olan Legend Of Prince'da efsanevi savaşlara katılıyor ve imparatorluğunuzu yükseltmeye çalışıyorsunuz. Benzersiz ve şaşırtıcı görsellerin yer aldığı oyunda fantastik olayların içerisine giriyor ve stratejik taktikler geliştirerek mücadele veriyorsunuz. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda iyi ve kötü taraf yer alıyor. Siz ise seçtiğiniz tarafı savunmaya çalışıyor ve diğer taraf ile mücadele ediyorsunuz. Oyunda yeni yerler fethedebiliyor ve krallığınızı genişletebiliyorsunuz. Güçlü ordular kurmalı, birlikleri eğitmeli ve sonuna kadar mücadele etmelisiniz. 20 farklı dünyanın yer aldığı oyunca macera sizleri bekliyor. Düşman ordularını yenmek için yeni becerilerin kilitlerini açmalı ve savaş arenasında gücünüzü göstermelisiniz.

Klasik rol yapma oyunları gibi işleyen ancak görsellik bakımından daha üstün özelliklere sahip olan Legend Of Prince oyununu mutlaka denemelisiniz. Legend Of Prince oyunu sizleri bekliyor.

Legend Of Prince oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.