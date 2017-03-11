Legend Soccer Clicker, adından da tahmin edeceğiniz üzere klasik futbol oyunlarından farklı oynanış sunan bir yapım. İlk olarak Android platformuna çıkış yapan futbol oyununda bir gencin hayalini gerçeğe dönüştürmesine yardımcı oluyoruz.

Beckham, Neymar, Messi gibi efsaneler arasına girmeye çalışan karakterimiz, antrenman noktasında bizden yardım istiyor. Doğum gününde verilen topuyla çalışmalara başlayan sporcumuzun dünya genelinde sevilen, milyonlarca hayranı olan popüler bir futbolcuya dönüşmesi için sürekli antrenmanlara katılmasını sağlıyoruz. Attığı her golle hayranlarının beğenisini kazanan, daha ünlü olmaya başlayan sporcumuzun tüm gelişimini yakından takip etmek durumundayız. Zirveye ulaşana dek gözümüzü üzerinden ayırmıyoruz. Ayrıca sosyal yaşantısı da kontrolümüz altında.

Online maçlara çıkmak yerine menajerlik rolünü üstlendiğimiz futbol oyunu, bir oyuncunun kariyeri üzerinden ilerlediğinden uzun oynanış süresi sunuyor.