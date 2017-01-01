LEGO DUPLO Train(Windows-phone)
Trenin güvenli bir şekilde yol almasını sağlamalısınız.
LEGO DUPLO Train, telefonunuzda oyun oynayan çocuğunuz için gönül rahatlığıyla indirip beğenisine sunacağınız simülasyon oyunu. Adından da tahmin edeceğiniz üzere trenlerin yer aldığı oyunda yolcu taşıma, yük yükleme, köprü inşa etme, yolculara yardım etme ve daha pek çok iş çocuğunuzu bekliyor.
Çizgi film tadında çocukların dikkatini çekecek rengarenk görsellerinin yanında animasyonlar ve ses efektleriyle her yaştan çocuğu kendisine bağlayan LEGO DUPLO Train, Windows Phone platformunda da ücretsiz olarak yerini alıyor. Oyun içi hiçbir satın alım olmadığından ve de üçüncü parti reklamlar gösterilmediğinden çocuğunuz için seçebileceğiniz ideal oyunlardan biri diyebilirim. Tren kullanımını eğlence hale getiren, sevimli hayvanların da yer aldığı sürükleyici bir yapım.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Windows Phone
- Gereklilik:
- Windows 10 Mobile
- Üretici:
- LEGO System A/S
Çocuk Popülerleri
- My Talking TomWindows Phone için Konuşan Kedi Oyunu
- Talking GingerWindows Phone için Konuşan Ginger Oyunu
- Talking Ben the DogWindows Phone için Konuşan Köpek Ben Oyunu
- Toca BuildersWindows Phone için Minecraft Benzeri Çocuk Oyunu
- Toca Kitchen 2Windows Phone için Eğlenceli Beceri Oyunu
LEGO DUPLO Train Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- TubidyMüzik Dinleme
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı