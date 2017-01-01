LEGO DUPLO Train, telefonunuzda oyun oynayan çocuğunuz için gönül rahatlığıyla indirip beğenisine sunacağınız simülasyon oyunu. Adından da tahmin edeceğiniz üzere trenlerin yer aldığı oyunda yolcu taşıma, yük yükleme, köprü inşa etme, yolculara yardım etme ve daha pek çok iş çocuğunuzu bekliyor.

Çizgi film tadında çocukların dikkatini çekecek rengarenk görsellerinin yanında animasyonlar ve ses efektleriyle her yaştan çocuğu kendisine bağlayan LEGO DUPLO Train, Windows Phone platformunda da ücretsiz olarak yerini alıyor. Oyun içi hiçbir satın alım olmadığından ve de üçüncü parti reklamlar gösterilmediğinden çocuğunuz için seçebileceğiniz ideal oyunlardan biri diyebilirim. Tren kullanımını eğlence hale getiren, sevimli hayvanların da yer aldığı sürükleyici bir yapım.