?     Geri Bildirim
Çekiliş
LEGO DUPLO Train
TamindirMobilOyunlarÇocukLEGO DUPLO Train - Windows Phone İçin Çocuklara Özel Tren Oyunu

LEGO DUPLO Train

(Windows-phone)
LEGO DUPLO Train İndir Hemen İndir

111 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
LEGO DUPLO Train
LEGO DUPLO Train
LEGO DUPLO Train
LEGO DUPLO Train
LEGO DUPLO Train

Trenin güvenli bir şekilde yol almasını sağlamalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

LEGO DUPLO Train, telefonunuzda oyun oynayan çocuğunuz için gönül rahatlığıyla indirip beğenisine sunacağınız simülasyon oyunu. Adından da tahmin edeceğiniz üzere trenlerin yer aldığı oyunda yolcu taşıma, yük yükleme, köprü inşa etme, yolculara yardım etme ve daha pek çok iş çocuğunuzu bekliyor.

Çizgi film tadında çocukların dikkatini çekecek rengarenk görsellerinin yanında animasyonlar ve ses efektleriyle her yaştan çocuğu kendisine bağlayan LEGO DUPLO Train, Windows Phone platformunda da ücretsiz olarak yerini alıyor. Oyun içi hiçbir satın alım olmadığından ve de üçüncü parti reklamlar gösterilmediğinden çocuğunuz için seçebileceğiniz ideal oyunlardan biri diyebilirim. Tren kullanımını eğlence hale getiren, sevimli hayvanların da yer aldığı sürükleyici bir yapım.

LEGO DUPLO Train için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Windows Phone
Gereklilik:
Windows 10 Mobile
Üretici:
LEGO System A/S
LEGO DUPLO Train QR Kodu Okutarak İndir

Çocuk Popülerleri

  1. My Talking Tom
    My Talking TomWindows Phone için Konuşan Kedi Oyunu
  2. Talking Ginger
    Talking GingerWindows Phone için Konuşan Ginger Oyunu
  3. Talking Ben the Dog
    Talking Ben the DogWindows Phone için Konuşan Köpek Ben Oyunu
  4. Toca Builders
    Toca BuildersWindows Phone için Minecraft Benzeri Çocuk Oyunu
  5. Toca Kitchen 2
    Toca Kitchen 2Windows Phone için Eğlenceli Beceri Oyunu

LEGO DUPLO Train Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster