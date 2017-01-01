LEGO Ninjago: Skybound, Windows Phone platformunda da yerini alan ninja oyunu. Tamamen ücretsiz olmasıyla sevindiren retro stili görsellere sahip yapımda topraklarını kurtarmak için yollara düşen bir ninjayı kontrol ediyoruz.

Tam bir ninja gibi hareket ettiğimiz daha da önemlisi gizlilik ve açık dövüş seçenekleri sunan LEGO Ninjago: Skybound oyunu görselleri itibarıyla her yaştan oyuncuyu yakalamayı başaramıyor. Atari döneminden gelen oyuncuların keyifle oynayacağını düşündüğüm aksiyon oyununda görevimiz gök yüzünde krallığını kurabilmek için topraklarımızın paramparça eden Djinn Nadakhan’ı durdurmak. Tabii ki ona ulaşıncaya kadar oldukça fazla sayıda olan korsanları alt etmemiz gerekiyor.

Düşmanlarımızı silahlarımızı kullanarak yanlara sinsice yaklaşmak suretiyle veya onlara hiç görünmeden geçebiliyoruz. Bir iki hamlede kolaylıkla ölebilen korsanların etraflarında bulunan değerli taşları da toplamamız ninjamızın yeteneklerini geliştirebilmemiz açısından önemli.