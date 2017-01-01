LEGO Speed Champions, kuş bakışı kamera açısından oynanan araba yarışı oyunları arasında. Android platformundaki çoğu yarış oyunu gibi ücretsiz indirip satın alım yapmadan keyifle oynayabiliyoruz. Görsel açıdan günümüz örneklerinin biraz gerisinde kalsa da arcade araba yarışı severleri ekran başına başlayacaktır.

Pist ve arabaları tepeden gördüğümüz arcade yarış oyunlarından LEGO Speed Champions. Adından dolayı küçük yaşta oyuncuların hedef alındığı basit oynanış sunan bir yarış oyunu olduğunu düşünebilirsiniz ancak değil. Aralarında Ferrari, McLaren, Porsche, Chevrolet ve Audi’nin de bulunduğu popüler üreticilerin şaheserleriyle sürüş deneyimi yaşatan oyunda yarışlar rutine bağlanmıyor; her seferinde farklı bir yarışın içerisinde buluyoruz kendimizi. Yarış demişken başarı elde edebilmek için 1. olmanın yanı sıra yarışlarda ekstra aksiyonlara girmemiz gerekiyor ki görevler yarışın başlangıcında listeleniyor.

Oyunda araçların kontrolünü sağlamak bir hayli kolay görünse de yarışı 1. tamamlamak için mücadele etmemiz gerekiyor. Durma lüksümüz yok, yoldan kolaylıkla çıkabiliyoruz ve en ufak hatamızı affetmeyen rakiplerimiz var.