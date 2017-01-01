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LEGO Speed Champions
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LEGO Speed Champions

(iOS)
LEGO Speed Champions İndir Hemen İndir

422 MB
Editör Puanı: 4/5
4
LEGO Speed Champions
LEGO Speed Champions
LEGO Speed Champions
LEGO Speed Champions
LEGO Speed Champions

Bu yarış oyununda 1. gelmek yetmiyor.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

LEGO Speed Champions, lisanslı spor arabalarla yarıştığınız kaliteli görseller sunan araba yarışı oyunu. Kuş bakışı kamera açısından oynamaya zorlayan yarış oyunlarından keyif alıyorsanız ücretsiz olması açısından bir indirip deneme yarışı yapın derim.

1GB altı araba yarışı oyunu arıyorsanız, kamera açısının sizin için bir önemi yoksa tavsiye edebileceğim bir yapım LEGO Speed Champions. Ferrari, McLaren, Chevrolet, Ford, Porsche ve daha nice tanınmış spor araba üreticilerinin egzotik araçlarını kullanıyorsunuz. Formula 1 yarışlarının yapıldığı pistlerde kıyasıya bir mücadele içerisine giriyorsunuz.

Kolay kontrol sistemiyle tüm iPhone’larda rahat ve de keyifli oynanış sunan LEGO Speed Champions, her yarış öncesinde farklı görevler veriyor. Her yarışta birinci gelmekten başka şeyler de yapmanız gerekiyor ki oyunun benzerlerinden ayrıldığı noktalardan birisi de bu.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
LEGO System A/S
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