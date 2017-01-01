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LEGO Speed Champions
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LEGO Speed Champions

(Windows-phone)
LEGO Speed Champions İndir Hemen İndir

348 MB
Editör Puanı: 4/5
4
LEGO Speed Champions
LEGO Speed Champions
LEGO Speed Champions
LEGO Speed Champions
LEGO Speed Champions

Lisanslı spor arabalarla Formula 1 pistlerinde yarışlara katılın.

Erkan Calp Son güncelleme 11 dakika önce

LEGO Speed Champions, aralarında Porsche, Audi, Corvette, Ford’un da yer aldığı lisanslı spor arabaları kullandığımız, tepeden oynanan araba yarışı oyunu. Windows platformunda hem mobil hem de masaüstü cihazda aynı arayüz ve oynanışı sunan yarış oyunu içeriğinin ve oynanış dinamiklerinin yanında tamamen ücretsiz olmasıyla da dikkat çekiyor.

Tek dokunuş kontrol sistemine sahip olduğundan her yaştan yarış severin rahatlıkla oynayacağını düşündüğüm LEGO Speed Champions, daha çok eski stil araba yarışlarına özlem duyanlara hitap ediyor. Kuş bakışı kamera açısı, grafiklerin kalitesi, arcade tarzında oynanış sunması, menü tasarımıyla eski günlere götürüyor.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin spor arabalarını kullandığımız retro yarış oyununda sadece görev içeren yarışlara katılıyoruz. Her yarış başında birden fazla tamamlamamız gereken görev çıkıyor. Görevler çok zor değil ancak oyun arcade türünde olduğundan yarış esnasında bir anda her şey değişebiliyor; hiç beklemediğimiz şekilde yarışı tamamlayabiliyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Windows Phone
Gereklilik:
Windows 10 Mobile
Üretici:
LEGO System A/S
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