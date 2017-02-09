Lenovo K6 Note Türkiye'de Satışta

Geçtiğimiz sene IFA Fuarı’nda K6 serisini akıllı telefonlarını tanıtan Lenovo, K6 Note modelini Türkiye’de satışa sundu. Resmi tanıtımından uzun bir süre satışa çıkan K6 Note, teknik özelliklerine göre uygun fiyatı ile dikkat çekiyor.

Berlin’de düzenlenen Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı kısa adıyla IFA’da görücüye çıkan Lenovo K6 Note, uzun bir bekleyişin ardından Türkiye’de bekleyen kullanıcılarıyla buluştu. Tamamen metal kasasıyla göz dolduran telefonun 5.5 inç ekranı Full HD çözünürlük sunuyor. Arka tarafa konumlandırılmış parmak izi sensörünün hemen üstünde 16 megapiksel çözünürlüklü, çift ton LED flaşlı tek kamerası yer alırken, ön tarafta 8 megapiksel selfie kamerasıyla canlı ve kaliteli fotoğraflar çekiyor.

Lenovo K6 Note Teknik Özellikleri:

Dolby Atmos ses geliştirmesiyle müzik ve film deneyimini üst seviyeye çıkaran Lenovo K6 Note, 4000 mAh kapasiteli bataryadan güç alıyor. 4G LTE bağlantısını destekleyen telefonun çift micro-SIM kart girişi bulunuyor. Böylelikle kişisel ve iş hattınız varsa telefon değiştirmeden tek bir cihazda görüşmelerinizi kesintisiz sürdürebiliyorsunuz. Depolama alanı tarafında da 32GB dahili depolama alanını microSD kart ile 128GB’a kadar artırma şansına sahipsiniz.

Lenovo K6 Note Fiyatı:

Koyu gri, altın ve gümüş renk seçenekleri bulunan telefonun Türkiye’deki resmi satış fiyatı 1299 TL. Telefonu Turkcell Mağazaları’nda bulmak mümkün.

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