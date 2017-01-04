Lenovo Sanal Gerçeklik Gözlüklerini Tanıttı

Lenovo, CES 2017 öncesinde düzenlediği küçük bir etkinlik ile iki farklı sanal gerçeklik gözlüğünü duyurdu. C200 AR isimli küçük bir gözlüğün yanı sıra Windows Holografik VR teknolojisi ile uyumlu bir başka gözlük daha gün yüzüne çıktı.

5 Ocak'ta başlayacak olan Consumer Electronics Show 2017 (Tüketici Elektroniği Fuarı 2017) yine onlarca yeni teknolojiye ve ürüne ev sahipliği yapacak. Bazı şirketler ise 3-4 Ocak tarihleri arasında, ön tanıtım roplantıları düzenleyerek, geliştirdikleri yeni ürünleri tanıtmaya başladılar. Bu şirketlerden bir tanesi olan Lenovo da karşımıza C200 AR isimli, gelişmiş yapay zekaya sahip arttırılmış gerçeklik gözlüğü ile çıktı.

60gr ağırlığa sahip olan ve modüler bir tasarımla geliştirilen C200, telefonunuza yüklediğiniz New Glass isimli bir uygulama ile birlikte çalışıyor ve kabloyla mobil cihaza bağladığınız taktirde önemli bir performans artışı gösteriyor. Bir cebe sığabilecek boyutları olan bu gözlük, ayrıca satılan bir apart ile kemere bağlanarak da dolaştırılabiliyor.

Lenovo Windows Holographic VR

Mobil cihazlara uyumlu olarak geliştirilen C200 AR'ın yanı sıra Windows'un holografik sanal gerçeklik teknolojisine uyumlu olarak çalışabilen ilk sanal gerçeklik gözlüğünü de yine aynı etkinlikte duyuran Lenovo, yeni gözlüğe dair bilgileri de verdi.

400 dolar fiyat etiketiyle satılacak olan yeni gözlük, rakiplerine göre çok daha hafif olacak ve düşük fiyat avantajı ile öne geçmeye çalışacak. Oculus Rift ve HTC Vive benzeri olan ve henüz prototip aşamasın olan bu gözlük, altı açılı serbest izleme teknolojisi de barındıracak. Yani gözlüğü kafanıza takmanızla birlikte hareket algılamanız başlayacak. Böylece HTC Vive gibi rakiplerinde bulunan izleme kameralarından da kurtulmuş olacak. Henüz bu gözlük hakkında ayrıntılı bilgiler olmasa da yakın zaman sonra ayrıntılı açıklamaların yapılacağı da konuşuluyor.

Lenovo'nun Oyun Canavarı 'Legion' ile Tanışın

Modüler Kameralı Lenovo Telefon Moto Z Türkiye’de!