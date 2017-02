Lenovo, Tab 4 Serisi Kapsamında Dört Yeni Tablet Tanıttı

Mobil Dünya Kongresi MWC 2017 etkinliği kapsamında teknoloji devleri tarafından yeni ürünler tanıtılmaya devam ediyor. Bu sıralar Android tabanlı bir tablet almak isteyenler için şuan tam zamanı diyebiliriz. Zira, Lenovo tarafından etkinlik kapsamında dört yeni tablet tanıtıldı. Lenovo Tab 4 serisi altında tanıtılan, farklı ekran boyutları ve özelliklere sahip olan dört yeni Android tablet, tüm tüketicilere hitap ediyor.

Lenovo; Tab 4 8, Tab 4 10, Tab 4 8 Plus ve Tab 4 10 Plus olmak üzere kullanıcıların ihtiyacına göre ekran boyutları ve özellikleri bakımından birbirinden farklı dört tablet tanıttı. İlk etapta Tab 4 8 ve Tab 4 10 modellerini ele alacak olursak, bu iki Android tabanlı tabletin en temel farklılığı ekran boyutları. Adlarından da anlaşılacağı üzere Tab 4 8, 8 inç ekran boyutuna sahip iken Tab 4 10 modeli 10 inç ekran boyutuna sahip. Ekran boyutları haricinde bu iki tabletin teknik özelliklerinin aynı olduğu belirtiliyor. İki tablet de HD ekranlara, Qualcomm Snapdragon işlemciye, 2 GB RAM ve Dolby Atmos hoparlörlere sahip. Ayrıca aynı aygıt üzerinde birden fazla kullanıcı desteğinin de var olduğu belirtiliyor.

Serinin Plus modelli tabletlerini inceleyecek olursak da Tab 4 8 Plus ve Tab 4 10 Plus modellerinde de ekran boyutları tıpkı diğer iki model gibi 8 ve 10 inç. Ayrıca bu ikilinin de teknik özellikleri aynı. Plus modellerinin normal modellerinden farkı tabletlerin tasarımı. Plus modellerinde ön ve arka kısım için sportif çift cam kaplama opsiyonu bulunmakta. Teknik özellikler bakımından ise söz konusu iki tablet 2.0 GHz 64 bit sekiz çekirdekli işlemci, 4 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip. Ayrıca full HD ekranlar, parmak izi algılayıcılar ve Dolby Atmos hoparlör de tabletlerde bulunuyor.

Fiyat detaylarına da bakacak olursak Tab 4 8 ve Tab 4 10 tabletlerin fiyatı sırasıyla 109 dolar ve 149 dolar olarak belirlenirken, Bir üst modellerinde Tab 4 8 Plus için 199 dolar ve Tab 4 10 Plus için 249 dolar fiyat etiketi yerleştirilmiş.

Bu dört yeni tabletin yanı sıra Lenovo, kullanıcılarına Kids (çocuk paketi) ve Productivity (üretkenlik paketi) olmak üzere aile bireyleri odaklı iki paket seçeneği sunuyor. Çocuk paketinde darbe direnci olan bir koruyucu kılıf, çizilme önleyici iki koruyucu film, göz koruyucu mavi ışık filtresi ve Lenovo Kids hesabı bulunurken, üretkenlik paketinde klavyeli bir kılıf sunuluyor. Ancak üretkenlik paketi yalnızca 10 inç ekranlı tabletler için mevcut. Çocuk paketinin fiyatı 19.99 dolar, üretkenlik paketinin fiyatı 24.99 dolar olarak belirlenmiş.

Lenovo Miix 320 Ayrılabilir Tablet ve Dizüstü Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Samsung Galaxy Tab S3 Tablet Tasarımı, Fiyatı ve Teknik Özellikleri Sızdı