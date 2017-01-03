Lenovo X1 Carbon, X1 Yoga ve X1 Tablet 2017'nin Özellikleri Açıklandı

Lenovo'nun en yeni X1 ürünlerinin özellikleriyle ilgili CES 2017'den ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Şirketin iş bilgisayarı olarak ürettiği Lenovo X1 Carbon, yeni serinin başında duruyor ve aynı kalitede X1 Tablet ve X1 Yoga'da bu ailedeki yerini alıyor. Lenovo, X1 serisinin en yeni ve güncellenmiş üyelerini beklenildiği gibi tanıttı.

Lenovo X1 Carbon 2017 Özellikleri

Beşinci nesil Lenovo X1 Carbon, siyah ve gümüş renklerinde piyasaya sunulacak. Bu modelde şarj konusunda Lenovo oldukça iddialı. Toplamda 15.5 saate kadar pil ömrü sağlayan cihaz, ultra hafif ve küçük bir gövdeye sahip.

Lenovo'nun beşinci nesil modeli, 14 inçlik bir IPS ekranını 13 inçlik dizüstü bilgisayar formuna soktuğunu söylüyor. Model ayrıca 2.5 Ibs ağırlığına sahip olması, Lenovo'nun sınıfının en iyisi olduğunu gösteriyor. Diğer önemli özellikler arasında, daha hızlı LTE bağlantısı, yüz tanıma için IR kamera, Thunderbolt 3, parmak izi sensörü ve daha fazlası yer alıyor.

Lenovo X1 Carbon, Şubat ayında piyasaya sürülecek ve 1.349 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.

Lenovo X1 Tablet 2017 Özellikleri

Yeni Lenovo X1 Tablet, MIL-SPEC dayaklılık testini geçmiş bir tablet. İkisi bir arada tasarıma (hem PC hem Tablet) sahip olan cihaz, Lenovo'ya göre normal pil ömrünün üzerinde 5 saate kadar pil ömrü vaat ediyor. Ayrıca, entegre projektör seçeneği ve Lenovo'nun "çok çeşitli" yerleştirme seçenekleri olarak tanımladığı özelliklerde sunuyor.

Lenovo X1 Tablet, Mart ayında 949 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Lenovo X1 Yoga 2017 Özellikleri

Lenovo X1 Yoga'nın 2017 sürümünü görmek açıkçası bizi çok mutlu etti. Bizlere yoga esnekliğini sunan bu cihaz, Windows 10 ile birlikte gelecek. Lenovo X1 Yoga, 14 inçlik OLED ekranı, Intel HD Graphics'den daha iyi performansa sahip Intel Iris Graphics ve daha iyi bir elastomer ucu olan ThinkPad Pen Pro'yu destekliyor. Lenovo, bu modelin klavyesini geliştirdiğini ve artık tablet modundayken tamamen düz kullanılabileceğini ifade etti.

Lenovo X1 Yoga, Şubat ayında 1.499 dolardan satışa sunulacak.

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