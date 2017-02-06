Lenovo Yoga A12 Tablet Duyuruldu

İş veya okulda kullanmayı planladığınız yeni bir tablet varsa, Lenovo'nun geçtiğimiz gün duyurduğu Yoga A12 tabletini incelemenizi öneriyoruz. Bu tablet şirkete göre, bütün gününü verimli geçirmek isteyen kullanıcılar için son derece uygun bir Android tablet olarak dikkat çekiyor.

Yoga A12, 2.2 kilogramdan daha düşük, büyük boyutlu bir klavyeye sahip ve oldukça hafif bir tablet. Bir tablette aradığımız laptoplara yakın verimlilik seviyesini sunan Lenovo'nun bu yeni tableti, kullanım kolaylığı ve pil dayanıklılığı açısından da ön plana çıkıyor. Bilindiği üzere, klavye aksesuarı eklendikten sonra tabletler genellikle biraz hantallaşır, öyle görünüyor ki Lenovo bu durumu önlemek için Yoga A12 üzerinde epey çalışmış.

Lenovo Yoga A12 tek şarjda 13 saatlik bir pil ömrü vaat ediyor. Bu da 10.500 mAh'lik bir bataryaya sahip olduğunu gösteriyor. Intel Atom X5 işlemci ile güçlendirilen tablette ayrıca, 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Ayrıca 12.2 inç HD (720p) ekran ve Dolby Atmos teknolojisinin bulunduğu yerleşik hoparlörler olduğunu da unutmayalım.

Lenobo Yoga A12'nin 299 dolara satışa çıkacağı duyuruldu. Lenovo'nun web sitesinde 8 Şubat tarihinde görebileceğimiz tablet, iki renk seçeneği ile satışa çıkarılacak.

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