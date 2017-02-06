?     Geri Bildirim
TamindirHaberMobilLenovo Yoga A12 Tablet Duyuruldu

Lenovo Yoga A12 Tablet Duyuruldu

Lenovo Yoga A12

İş veya okulda kullanmayı planladığınız yeni bir tablet varsa, Lenovo'nun geçtiğimiz gün duyurduğu Yoga A12 tabletini incelemenizi öneriyoruz. Bu tablet şirkete göre, bütün gününü verimli geçirmek isteyen kullanıcılar için son derece uygun bir Android tablet olarak dikkat çekiyor. 

Yoga A12, 2.2 kilogramdan daha düşük, büyük boyutlu bir klavyeye sahip ve oldukça hafif bir tablet. Bir tablette aradığımız laptoplara yakın verimlilik seviyesini sunan Lenovo'nun bu yeni tableti, kullanım kolaylığı ve pil dayanıklılığı açısından da ön plana çıkıyor. Bilindiği üzere, klavye aksesuarı eklendikten sonra tabletler genellikle biraz hantallaşır, öyle görünüyor ki Lenovo bu durumu önlemek için Yoga A12 üzerinde epey çalışmış. 

Lenovo Yoga A12 1

Lenovo Yoga A12 tek şarjda 13 saatlik bir pil ömrü vaat ediyor. Bu da 10.500 mAh'lik bir bataryaya sahip olduğunu gösteriyor. Intel Atom X5 işlemci ile güçlendirilen tablette ayrıca, 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Ayrıca 12.2 inç HD (720p) ekran ve Dolby Atmos teknolojisinin bulunduğu yerleşik hoparlörler olduğunu da unutmayalım.

Lenobo Yoga A12'nin 299 dolara satışa çıkacağı duyuruldu. Lenovo'nun web sitesinde 8 Şubat tarihinde görebileceğimiz tablet, iki renk seçeneği ile satışa çıkarılacak. 

Yeni Lenovo Tabletin Özellikleri Ortaya Çıktı

Lenovo Sanal Gerçeklik Gözlüklerini Tanıttı

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 06.02.2017

Lenovo Yoga A12 Tablet Duyuruldu İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Türk Akademisyenler Robot Sistemi Geliştirdi Türk Akademisyenler Robot Sistemi Geliştirdi Necmettin Erbakan Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri ve öğretim üyeleri, robotlarda her bir mafsalın bulunduğu açıyı ölçen ve konum…
Sniper Elite 4 İçin DirectX 12 ve PS4 Pro Desteği Onaylandı Sniper Elite 4 İçin DirectX 12 ve PS4 Pro Desteği OnaylandıSniper Elite serisinin en son çıkan oyunu olan Sniper Elite 4, çok kısa zamanda sevenleriyle buluşacak. Yeni oyunu bekleyenler için harika müjdeler… Windows 10 Cloud ISO Kalıpları Sızdırıldı! Windows 10 Cloud ISO Kalıpları Sızdırıldı!Kısa bir süre önce söylentileri ortada dolaşmaya başlayan Windows 10 Cloud işletim sisteminin hakkında Microsoft henüz resmi bir açıklama yapmadı.…
Samsung Galaxy S8'in Parmak İzi Sensörü Kameranın Yanında Mı Olacak? HTC 10 için Android 7.0 Nougat Güncellemesi Geri Döndü

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ

Tamindir E-Bülten