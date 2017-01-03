Lenovo'nun Oyun Canavarı 'Legion' ile Tanışın

Lenovo ve Razer'ın markalaşma ortaklığı ilan etmesi, Razer'ın aslında Lenovo PC'leri tüketicilere 'seçkin ürün' olarak tanıtmasına yardımcı olmak istediği şeklinde yorumlanmıştı. Bugün ise bu ortaklık azalmış görünüyor. Çünkü Lenovo, Legion adında yepyeni bir marka tanıtıyor. Acer'ın Predator'u ve Asus'un Republic of Gamers bilgisayarı gibi Lenovo Legion'da oyuncular için geliştirilmiş bir oyun canavarı olarak dikkat çekiyor. Lenovo'nun diğerlerinden tek farkı, daha küçük bir bütçeyle edinilebiliyor olması.

Lenovo Legion serisinin ilk üyeleri, CES 2017'de yeni duyurulan 15.6 inç iki dizüstü bilgisayar Y720 ve Y520 oldu. Her ikisinde de Intel'in 7. nesil işlemcisi (Kaby Lake olarakta bilinir) bulunuyor ve üst seviye Y720 dört çekirdekli bir Core i7-7700HQ ile destekleniyor. Bu model aynı zamanda mat 4K görüntüleme seçeneğine (3840x2160) ve çok renkli bir klavyeye sahipken, daha ucuz olan Y520, yalnızca 1080p çözünürlüğe ve daha basit bir kırmızı ışıklı bir klavyeye sahip olacak. Diğer yandan Y720, 60 WHr'lık daha büyük bir pile, daha iyi hoparlörlere, daha iyi bir grafik özelliğine sahip (Nvidia GeForce GTX 1060). Y520'de ise GTX 1050 ve Thunderbolt 3 portu bulunacak.

Lenovo, Y720'nin Dolby Atmos'u destekleyen ilk dizüstü bilgisayar olması nedeniyle rakiplerinden bir adım öne geçeceğini düşünüyor. Bu öncelikle kulaklık kullanarak dinlenen içeriğin çevresel ses efektini artırmak için tasarlanmış. Fakat şimdilik Atmos'u destekleyen pek büyük oyun yok. Bizim hoşumuza gitse bile, oyun geliştiricileri bu fırsatı değerlendirinceye kadar beklememiz gerekecek. Dolayısıyla olmazsa olmaz bir özellik olarak görmüyoruz.

Şirket, oyuncular için önemli olan kriterleri belirlemek için çok sayıda pazar araştırması yaptığını söylüyor. Ancak bulguları çoğunlukla Alienware ve Asus dizüstü bilgisayarının karışık bir klonunu ürettiğini gösteriyor. Dolby Atmos'u bir kenara bırakırsak, Lenovo bu konudaki teknik sınırlarını ilerletmiş gibi durmuyor. Aksine oldukça konvansiyonel özellikleri barındırıyor. Pil ömrüne bakıldığında da bu açıkça görülüyor. Y720'de 5 saatlik, Y520'de ise 4 saatlik pil ömrü var.

Lenovo Legion'ın en cazip noktası, ilk paragrafta belirttiğimiz gibi fiyatı olabilir. Y520 Şubat ayında 900 dolardan başlayan fiyatlarla, Y720 ise 1400 dolardan Nisan ayında satışa sunulacak. Türkiye'deki dolar kuru düşünüldüğünde Y520'nin 4500 TL'ye, Y720'nin ise 6000 TL'ye çıkmasını öngörüyoruz.

Siz Lenovo Legion'ı nasıl buldunuz?

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