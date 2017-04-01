Let's Cube, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Farklı oyun modlarının yer aldığı oyunda dikkatli olmalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız.

Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir bulmaca oyunu olan Let's Cube, farklı şekilleri tekrardan oluşturmaya çalıştığınız bir oyundur. Oyunda 511 farklı kombinasyon içerisinden karşınıza çıkan şekilleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. 9 farklı kareyi tamamladığınız oyunda hafıza modunu açarak işleri biraz daha zorlaştırabiliyorsunuz. Metrobüste, metroda, otobüste ve dolmuşta oynayabileceğiniz harika bir oyun olan Let's Cube, aynı zamanda kolay oynanışıyla da dikkat çekiyor. 16 yaşındaki iki Türk genç tarafından geliştirilen oyunda işiniz bir hayli zor. Bağımlılık etkisine de sahip olan Let's Cube'de kolaydan zora doğru farklı oyun modlarıyla da oynayabiliyorsunuz.

Basit bir oynanışa sahip olan oyunda beyninizi sınıyor ve reflekslerinizi sonuna kadar test edebiliyorsunuz. Zamana karşı mod, ani ölüm modu, sonsuz mod, hafıza modu ve ayna moduna sahip olan Let's Cube oyununu mutlaka denemelisiniz.

Let's Cube oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.