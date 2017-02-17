Let`s go to Mars
Kızıl gezegeni keşfe çıkıyorsunuz.
Let's go to Mars, Mars’a yolculuk ettiğimiz, kızıl gezegeni keşfe çıktığımız bir macera oyunu. İnsanların yakın gelecekte yaşamak için can attıkları Mars gezegeninde geçen Android oyununda Mars’ta ilk koloniyi kurmak isteyen The BIG’e amacına ulaşmasında yardımcı oluyoruz.
Oyun bir hikaye üzerine kurulu olduğundan kısaca bahsetmek istiyorum. Bilim adamları, mühendisler, profesörler ve hatta gazetecilerden oluşan büyük bir topluluk, geniş bir uzay aracında Mars yolculuğuna çıkıyor. Mars gezegeninde ilk insan kolonisini kurma görevini üstlenen The BIG Mars’a ulaşıncaya kadar geçen sürede biz uzay gemimizi atlayıp keşif yapıyoruz. Gelecek koloninin hayatta kalmasını sağlamak için Mars’a vardıktan sonra bilim adamlarına yardımcı olması açısından kızıl gezegenden veriler toplamamız gerekiyor.
Her yerin tozlarla kaplı olduğu, son derece soğuk, kontrolsüz girdap ve heyelanlarla dolu gezegende veri toplamak elbette kolay olmuyor. Kendimize çok iyi bakmamız, oksijen seviyemizi, yiyecek durumunu kontrol etmemiz daha da önemlisi de zihnimizi açık tutmamız gerekiyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
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