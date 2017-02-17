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Let`s go to Mars
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Let`s go to Mars

(iOS)
Let`s go to Mars İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Let`s go to Mars
Let`s go to Mars
Let`s go to Mars
Let`s go to Mars
Let`s go to Mars

Mars'ta ilk koloni kurulmak üzere. Bilim adamlarına yardımcı olun.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Let's go to Mars, insanların yaşam sürmeyi hayal ettiği Mars gezegenini keşfettiğimiz bir macera oyunu. Mars’ta ilk koloni kurma düşüncesinde olan bilim adamlarına yardımcı olduğumuz oyun, iOS platformunda da ücretsiz. Hem iPhone hem de iPad’de rahat oynanış sunuyor.

Mobil platformdaki en iyi Mars’a yolculuk oyunu desem sanırım abartmış olmam. Mars’ta ilk insan kolonisini kurmaya çalışan bilim adamlarının geliştirdiği The BIG Mars’a varıncaya kadar geçen sürede Mars’a ayak basıp veri toplamamız isteniyor oyunda. Mars’ı görmek için can atan bilim adamları, mühendisler, profesörler, gazetecilerden oluşan büyük bir topluluğun hayatta kalması başka bir deyişle Mars’ta koloni kurulabilmesi bize bağlı.

Kızıl gezegende bilim adamlarına yardımcı olacak verileri toplarken sağlık, yiyecek ve akıl durumumuzu da dikkat ediyoruz tabii ki. Tozlar, kontrolsüz girdaplar, heyelanlar, dondurucu soğuk ve daha nice yaşamın mümkün olmadığını gösteren bir gezegende keşfe çıkıyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Laniakea Management & Communication Sociedad Limitada
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