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Levi's ve Google'ın Akıllı Ceketinin Fiyatı Belli Oldu

Levi's Commuter

Levi's ve Google'ın neredeyse iki yıldır üzerinde çalıştıkları akıllı ceket Commuter'in 350 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği açıklandı. Merakla beklenen ceketin sonbahar aylarında piyasada olabileceği de belirtildi. 

Google'ın Advanced Technology and Products (Gelişmiş Teknoloji ve Ürünler) grubu tarafından geliştirilen Jacquard teknolojisi, el hareketlerinin çeşitli komutlara çevrilmesini kolaylaştırılıyor. Bunun ilk örneğini Levi's ile ortaklaşa bir proje ile geliştiren Google, Commuter isimli ceketini I/O 2015 etkinliğinde tanıtmıştı. Yaklaşık olarak iki yıl önce duyurulan ceketin geliştirme sürecinin tamamlandığı ve yakın zaman sonra piyasaya çıkacağı açıklandı. 

350 dolar yani günümüz dolar kuruyla 1306TL eden Commuter çağrı cevaplama, müzik değiştirme ve yol tarifi alma gibi pek çok işe yarıyor. Akıllı telefonlar ile bütünleşebilen ceket, çeşitli komutların atanmasıyla farklı işlevleri de yerine getiriyor. İnsanların bisiklet ya da benzeri aletleri kullanırken, akıllı telefonlarını kullanmalarını kolaylaştırmak ortaya atılan bu fikrin, bir sıkıntı olmaması durumunda sonbahar aylarında Levi's mağazalarında satılmaya başlayacağı belirtiliyor.

Levis ve Google Akıllı Ceket Yapıyor

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Yazar: - 13.03.2017

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