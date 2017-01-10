LG 18:9 En Boy Oranına Sahip Yeni QHD+LCD Ekranını Duyurdu

LG G6 hakkında ne biliyoruz? Yeni bilgi almaya başlayacaklar için kısa bir hatırlatma yapalım. Bilindiği üzere LG, modüler sistemden kurtulacaklarını doğrulamıştı. Yeni ekranı hakkında da ne tür bir şeyler karşılaşacağımız yavaş yavaş belli olmaya başladı. LG Display tarafından yapılan bir açıklamada şirket, akıllı telefonlar için tasarlanmış 18:9 en-boy oranı ile dünyanın ilk QHD + LCD ekranını duyurdu.

Şirketin basın açıklamasına göre, bu yeni LCD'nin gelecekteki LG G6'da kullanacağını bir bakıma doğruladılar. Ayrıca görünüşte 5.7 inç ekran boyutuna sahip olacak yeni LCD'lerin, QHD yani 1440x2880 çözünürlüğü olacağını da belirtelim. Bu da piksel yoğunluğu açısından 564 PPI'a denk geliyor.

LG, 18:9 en-boy oranının, 4:3'ten 3:2'ye, 5:3'den 16:9'a değişen akıllı telefon ekranlarının gelişimindeki bir sonraki adım olduğuna inanıyor. Diğer yandan şirket, 18:9'luk bir oranın mobil cihazları kullanmada daha ideal olduğunu da düşünüyor.

Yeni LG G6'nın en-boy oranına ek olarak, yeni ekranın gelişmiş dokunmatik tepkiye sahip olduğu ve daha ince olduğu söyleniyor. Aynı zamanda enerji tüketiminde yüzde 30'luk bir azalma göreceğiz.

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