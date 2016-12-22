?     Geri Bildirim
TamindirHaberMobilLG, CES 2017'de Duyuracağı 5 Yeni Telefonun Özelliklerini Açıkladı

LG, CES 2017'de Duyuracağı 5 Yeni Telefonun Özelliklerini Açıkladı

LG CES 2017

Süpriz bir hamleyle LG, CES 2017'de duyuracağı 5 yeni akıllı telefonu resmi olarak duyurdu. Bunlardan ilk dört akıllı telefon, özellik açısından benzerlik gösteren, fakat birbirinden farklı müşteri kitlesi hedeflenerek tasarlanmış yeni K serisi. Şirketin duyurusuna göre, LG K10, K8, K4 ve K3 "kitlesel akıllı telefonlar" olarak tanıtılacak. İşte bu akıllı telefonların merak edilen tüm özellikleri:

LG K10 Özellikleri

  • 5.3 inç 720p ekran
  • 1.5 GHz sekiz çekirdekli işlemci
  • 13 megapiksel arka, 5 megapiksel ön kamera
  • Parmak izi tarayıcısı
  • 2800 mAh batarya
  • Android 7.0 Nougat işletim sistemi

LG K8 Özellikleri

  • 5 inç 720p ekran
  • 1.4 Ghz dört çekirdekli işlemci
  • 13 megapiksel arka, 5 megapiksel ön kamera
  • 2500 mAh batarya
  • Android 7.0 Nougat işletim sistemi

LG K4 Özellikleri

  • 5 inç 854x480 ekran
  • 1.1 GHz dört çekirdekli işlemci
  • 5 megapiksel arka ve ön kamera
  • 2500 mAh batarya
  • Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi

LG K3 Özellikleri

  • 4.5 inç 854x480 ekran
  • 1.1 GHz dört çekirdekli işlemci
  • 5 megapiksel arka, 2 megapiksel ön kamera
  • 2100 mAh batarya
  • Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi

Cihazların özelliklerine bakıldığında görüleceği gibi K serisi, orta segment seviye ile en düşük segmentte bulunan akıllı telefonlardan oluşuyor. Bütçe aralıklarına göre değişen cihazlar için LG herhangi bir fiyat bilgisi vermedi. Ancak özelliklerden anlaşılacağı üzere, oldukça uygun fiyatlarla pazarlanacağına şüphemiz yok. Biz resmi fiyatları CES 2017'ye bırakıp, hangi ülkelerde pazarlanabileceğine bakalım. K serisinin Afrika ve Güneydoğu Asya gibi gelişmekte olan pazarlarda piyasaya sürüleceğini bekliyoruz. 

LG Stylo 3 Özellikleri

LG Stylo 3 Özellikleri

LG'nin duyurduğu bir diğer akıllı telefon ise Stylo 3 oldu. Yine orga segmentte yer alan telefon, kalemiyle dikkat çekiyor. Bu cihaz için de herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor ve hangi ülkelerde satışa çıkacağına dair yorum yapamıyoruz. Ama özelliklerini sizlerle paylaşalım:

  • 5.7 inç 720p ekran
  • 1.5 GHz sekiz çekirdekli işlemci
  • 13 megapiksel arka, 8 megapiksel ön kamera
  • Parmak izi tarayıcı
  • Stylus
  • 3200 mAh batarya
  • Android 7.0 Nougat işletim sistemi

Samsung Artık Cihazlarında LG Bataryalar Kullanacak

LG G6'da Kulaklık Girişi ve Değiştirilebilir Batarya Olmayacak

LG V20 İstanbul’a Geldi Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 22.12.2016

LG, CES 2017'de Duyuracağı 5 Yeni Telefonun Özelliklerini Açıkladı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

İnternet Fenomeni Psikoloğun Foyası Meydana Çıktı! İnternet Fenomeni Psikoloğun Foyası Meydana Çıktı! Instagram üzerinde kendisi psikolog olarak tanıtan ve binlerce takipçiye ulaşan Çağla Düvenci Sönmez isimli fenomen ismin, aslında psikolog olmadığı…
Saadet Zinciri Olduğu İddia Edilen Kairos'un Üyeleri Batıyor! Saadet Zinciri Olduğu İddia Edilen Kairos'un Üyeleri Batıyor!Kişisel bilgisayarın hard diskindeki belli bir alanın kiralanması ile çalıştığı söylenen ve kendi sitesinde de "bilgisayarınız sadece çalıştığı… Gümrüksüz Alışverişte Muafiyet Oranı 30 Euro Oldu Gümrüksüz Alışverişte Muafiyet Oranı 30 Euro OlduGümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yurt dışından e-ticaret yoluyla ithal edilen ürünlerde gümrük muafiyet oranlarının 30 Euro’ya…
+18 Hologram İçerikler Artık Mobil Cihazlarda 2016'nın En Çok Para Kazandıran Oyunları Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ

Tamindir E-Bülten