LG, CES 2017'de Duyuracağı 5 Yeni Telefonun Özelliklerini Açıkladı

Süpriz bir hamleyle LG, CES 2017'de duyuracağı 5 yeni akıllı telefonu resmi olarak duyurdu. Bunlardan ilk dört akıllı telefon, özellik açısından benzerlik gösteren, fakat birbirinden farklı müşteri kitlesi hedeflenerek tasarlanmış yeni K serisi. Şirketin duyurusuna göre, LG K10, K8, K4 ve K3 "kitlesel akıllı telefonlar" olarak tanıtılacak. İşte bu akıllı telefonların merak edilen tüm özellikleri:

LG K10 Özellikleri

5.3 inç 720p ekran

1.5 GHz sekiz çekirdekli işlemci

13 megapiksel arka, 5 megapiksel ön kamera

Parmak izi tarayıcısı

2800 mAh batarya

Android 7.0 Nougat işletim sistemi

LG K8 Özellikleri

5 inç 720p ekran

1.4 Ghz dört çekirdekli işlemci

13 megapiksel arka, 5 megapiksel ön kamera

2500 mAh batarya

Android 7.0 Nougat işletim sistemi

LG K4 Özellikleri

5 inç 854x480 ekran

1.1 GHz dört çekirdekli işlemci

5 megapiksel arka ve ön kamera

2500 mAh batarya

Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi

LG K3 Özellikleri

4.5 inç 854x480 ekran

1.1 GHz dört çekirdekli işlemci

5 megapiksel arka, 2 megapiksel ön kamera

2100 mAh batarya

Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi

Cihazların özelliklerine bakıldığında görüleceği gibi K serisi, orta segment seviye ile en düşük segmentte bulunan akıllı telefonlardan oluşuyor. Bütçe aralıklarına göre değişen cihazlar için LG herhangi bir fiyat bilgisi vermedi. Ancak özelliklerden anlaşılacağı üzere, oldukça uygun fiyatlarla pazarlanacağına şüphemiz yok. Biz resmi fiyatları CES 2017'ye bırakıp, hangi ülkelerde pazarlanabileceğine bakalım. K serisinin Afrika ve Güneydoğu Asya gibi gelişmekte olan pazarlarda piyasaya sürüleceğini bekliyoruz.

LG Stylo 3 Özellikleri

LG'nin duyurduğu bir diğer akıllı telefon ise Stylo 3 oldu. Yine orga segmentte yer alan telefon, kalemiyle dikkat çekiyor. Bu cihaz için de herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor ve hangi ülkelerde satışa çıkacağına dair yorum yapamıyoruz. Ama özelliklerini sizlerle paylaşalım:

5.7 inç 720p ekran

1.5 GHz sekiz çekirdekli işlemci

13 megapiksel arka, 8 megapiksel ön kamera

Parmak izi tarayıcı

Stylus

3200 mAh batarya

Android 7.0 Nougat işletim sistemi

Samsung Artık Cihazlarında LG Bataryalar Kullanacak

LG G6'da Kulaklık Girişi ve Değiştirilebilir Batarya Olmayacak

LG V20 İstanbul’a Geldi Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi Belli Oldu