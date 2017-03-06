LG G4 ve V10 İçin Nougat Güncellemesini Yaparken Dikkat Edin!

LG, Android Nougat'ı LG V10 ve G4 serisine bu yıl sonra piyasaya çıkarmaya karar verdi; ancak bu seriden telefon sahiplerine yaşayabilecekleri sorunların da kendi sorumluluklarında olduğunu söyledi.

Android Nougat'ın yayınlanmasından kısa bir süre sonra LG, yaptığı açıklama ile yeni sürümün sadece amiral gemisi telefonları LG G5 ve V20 için çıkacağını söylemişti. Bu sırada G4 ve V10 için yazılım desteğini de bıraktığını göstermiş olan LG, özellikle sosyal medya üzerinde büyük tepki almıştı. Gelen tepkilerin ardından karar değişikliğine giden şirket, G4 ve V10 için Android Nougat güncellemesinin geleceğini duyurdu; ancak güncellemeyi indirmek isteyen kullanıcılarını da uyardı.

Bütün planların rayında gitmesi durumunda LG, G4 ve V10 için Android Nougat güncellemesini 2017'nin son finansal çeyreğinde, önce Güney Kore'de sonra da diğer bölgelerde yayınlayamaya başlayacak. Fakat burada kullanıcılarının dikkat etmesi gereken bir detay olduğunu söyleyen LG, yayınlanacak güncellemeyi yükleyenlerin yaşayabileceği sorunlara karşı da bir uyarı yayınlayacak.

Bazı G4 ve V10 telefonların, Android Nougat ile problem yaşayabileceğinin altını çizen LG, yeni yazılımın cihazların dahili donanımı ile tam uyumlu olmadığını tekrarladı ve güncellemeyi yapacakların yaşayacağı sorunlardan da sorumlu olacaklarını söyledi. Yani yıl sonunda yayınlanacak Nougat güncellemesini indirdikten sonra yaşayabileceğiniz sorunlar, kullanıcı sorumluluğuna girecek ve LG bunun için ekstra bir çaba sarf etmeyecek.

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