LG, G5'in Başarısızlığını Kabul Etti: Son Çeyrekte 224 Milyon Dolar Zarar!

Teknoloji devlerine adını yazdıran LG, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyrek raporlarını açıkladı. Şirket, mobil ürünlerinin zayıf performansı nedeniyle dördüncü çeyrekte 223.98 milyon dolar net zarar elde etti. LG'nin Mobil İletişim hizmetleri yüzde 15.4 ile çeyrek boyunca artış gösterirken, karlılığın azalmasında en büyük pay "G5 akıllı telefonun satışlarının oldukça düşük olması" oldu.

LG, V20 amiral gemisinin iyi satış göstermesinin ardından taktik değiştireceğini çok kez belirtti; ama bunun için biraz geç kaldı. Mobile World Congress (MWC)'den sonra piyasaya sürülen bu cihazın başarısının, şirketin pazar konumunu büyük ölçüde iyileştirmesine yardımcı olduğu biliniyor. Dolayısıyla G5 biraz geri planda kaldı ve bu da satışlara yansıdı.

Yaklaşmakta olan LG G6 içinse bilgiler gelmeye devam ediyor. Modüler bir telefon olan G5'in ardından, G6'nın modüler olmayacağına duyuruldu ve bunun satışlara doğrudan etki etmesi bekleniyor. Raporlara bakıldığında LG'nin daha çok ev aletleri ve eğlence sistemlerinde kar ettiiğini görüyoruz.

Sizce LG G6 başarılı olur mu?

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