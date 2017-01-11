LG G6 Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Önümüzdeki ayın sonunda başlayacak MWC 2017 etkinliği şüphesiz ki mobil teknoloji dünyasına büyük hareket getirecek. Birçok farklı marka daha önceden Mobile World Congress adlı bu etkinlikte amiral gemilerini tanıtmışlardı. Yani markaların Mobile World Congress'te yeni amiral gemilerini tanıtmalarının bir gelenek haline geldiğini söyleyebiliriz. LG de, LG G6 ile bu sene geleneği bozmayacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde Güney Kore basınında paylaşılan bilgiler LG G6 çıkış tarihi ve tanıtım tarihi ile ilgili detaylar içeriyor. Bu bilgilere göre LG G6, 27 Şubat tarihinde başlayacak ve 2 Mart tarihinde sonlanacak MWC 2017 sırasında tanıtılacak. Bu tanıtımdan kısa bir süre sonra, 10 Mart tarihinde de telefon Güney Kore'de satışa sunulacak. Güney Kore basını bu bilgilerin kaynağının LG'de görev yapan üst düzey bir yetkili olduğunu iddia etmekte.

LG G6 ile ilgili ortaya atılan bu iddiaların doğru olup olmadığını önümüzdeki haftalarda göreceğiz, bu bilgilerin yanısıra LG tarafından onaylanan LG G6'da yer alması kesinleşmiş özellikler de mevcut. Bu özelliklerden ilki LG G6'nın LG G5 gibi modüler yapıya sahip olmayacak olması. Diğeri ise LG G6'da 5.7" boyutunda Quad HD+ çözünürlüğe ve 18:9 en-boy oranına sahip bir ekran kullanılacak olması.

MWC 2017'yi takip ediyor ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız.

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