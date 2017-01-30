LG G6 En Çok Sevilen Özelliğinden Vazgeçiyor

Gelecek ay MWC 2017 Konferansında tanıtılacak olan LG G6 güçlü rakipleri karşısında bazı özelliklerini geliştiriyor, yeniliyor. Ancak su geçirmezlik özelliğine kavuşmak için LG G6 değiştirilebilir batarya özelliğinden vazgeçiyor.

Aslında son çıkan amiral gemisi birçok Android telefonun bataryaları değiştirilemiyor. LG G5 in son derece yaratıcı bir telefon olmasına rağmen ticari bir başarısızlığa imza atınca stratejisini değiştirmeye karar verdi. İlk olarak LG G5'de kullandığı modüler parçalardan kurtulan yeni model, özelliklerini geliştirmek adına standart özelliklerinden kısıtlamalara gidiyor.

LG G6'nın değiştirilebilir batarya avantajından vazgeçiyor olması aslında LG G6'ların tamamen su geçirmez özelliğe kavuşmasından dolayı alınmış bir kara. Bilindiği gibi su geçirmeyen telefonların arka kapakları açılamıyorlar. MWC 2017'de tanıtıldıktan hemen sonra Nisan ayında piyasaya çıkması gereken LG G6, Snapdragon 835 çekirdeği ve 5.7 inç boyutunda Quad HD+ çözünürlüğe ve 18:9 en-boy oranına sahip bir ekrana sahip olması ile dikkat çekiyor.

LG G6'nın Basın Fotoğrafı Sızdırıldı

LG G6'da Olması Beklenen Özellikler