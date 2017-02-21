LG G6 Geniş Açılı İki Kameraya Sahip Olacak

Mobil Dünya Kongresi MWC 2017 etkinliğine artık sayılı günler kalırken etkinlikte tanıtılacak olan LG G6 için şimdiye kadar birçok detay sızdırılmıştı. LG G6’nın kamera detayları hakkında yeni bilgiler, bu sefer LG’nin kendisinden geldi. Firmanın blog sayfasındaki gönderide LG G6’nın geniş açılı iki ana kameraya sahip olacağı belirtildi.

Önümüzdeki hafta Barselona’daki MWC 2017 etkinliğinde tanıtılacak olan LG G6 hakkında hemen hemen tüm detaylar birer birer gün yüzüne çıkmış bu sayede cihaz gündemdeki yerini korumuştu. Daha önce ulaştırılan bilgilerde yeni LG G6’nın çift arka kameraya sahip olacağı netleşmiş, geçen hafta servis edilen görüntülerde de bu detay görüntülenmişti. LG’nin blog sayfasındaki yeni gönderide kamerayla ilgili ilk ağızdan bilgiler aktarıldı. Buna göre LG G6'nın, ön tarafında 100 derecelik görüş açısına sahip bir kamera, arka tarafında toplamda 125 derece görüş açısına sahip çift kamera olacak. LG’nin önceki telefonları G5 ve V20 de çift kamera özelliğine sahipken, geniş açılı olan 8MP ve dar açılı olan 16MP’lik kameralardı. Ancak LG G6’daki iki kamera da 13MP olacak.

Kamera özellikleri bakımından oldukça iddialı görünen LG G6’da GIF oluşturma özelliği ve özçekimler için daha çok filtre olduğu da açıklandı.

LG G6'nın En Net Görüntüsü Ortaya Çıktı

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