LG, G6 İçin 'Son Derece Güvenilir Olacak' Dedi

26 Şubat 2017'de resmi olarak duyurulacak olan LG’nin yeni amiral gemisi G6 için yeni bir teaser yayınlandı. Yeni teaser ile LG G6’lar için güvenirliğe vurgu yapıldı. LG’nin yeni amiral gemisi G6 için batarya güvenliği ve bootloop sorunu gibi hususlarda şirket mühendislerinin titizlikle çalıştığına vurgu yapılırken, tüketicilerin verdiği paraya değer bir akıllı telefonun yolda olduğu ifade edildi.

Şubat ayının başlarında LG, yeni amiral gemisi G6’nın Barselona’da düzenlenecek Mobile World Congress (MWC) 2017 etkinliğinden bir önceki gün olan 26 Şubat’ta resmi olarak duyurulacağını açıklamıştı. Ancak G6’nın resmi duyurusuna ulaşmadan hemen hemen tüm detayları gün yüzüne çıktı. Son olarak şirket Android Central’a "Güvenilirlik. Kontrol, Kontrol, Kontrol" mesajıyla beraber bir görsel gönderdi. Güvenilirlik konusunda hassasiyetini bir kez daha vurgulayan şirket, mühendisleri tarafından bir dizi teste tabi tutularak G6’nın batarya güvenliği ve bootloop (sürekli yeniden başlama) sorunu gibi güncel problemler karşısında önlemlerin alındığını belirtti.

Samsung Galaxy Note 7 fiyaskosu ile beraber akıllı cihazlarda batarya güvenliği gündeme gelirken; LG G5, Nexus 5X, V10 ve yeni V20 serilerinde görülen bootloop sorunu da akıllı cihazların güvenilirliği konusunda soru işareti yaratmıştı. Ayrıca kırık ekran sorunları ile karşılaşmak istemeyen şirket G6 modelinde Gorilla Glass 5 ekrana da yer verecek.

Barselona’daki WMC 2017 etkinliğinden bir gün önce yani 26 Şubat günü resmi duyurusu yapılacak olan LG G6’nın 1440 x 2880 çözünürlüğünde 5.7 inç panele sahip olması bekleniyor. Ayrıca 16 MP ve 8 MP dual kamera ve suya karşı dayanıklılık da G6’da yer verilen özellikler arasında. Samsung’un Note 7 ile yaşadığı şokun yankıları sürerken, LG ve HTC’nin bu yıl Android cihazlarda zirveye oynamaları bekleniyor.

LG G6 Tanıtılmasına 2 Hafta Kala İşlemci Konusunda Fikrini Değiştirdi

LG G6 En Çok Sevilen Özelliğinden Vazgeçiyor