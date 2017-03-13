LG G6 İlk Gününde 20 Bin Adet Satıldı

Sadece 4 günde 40 bin ön sipariş alan LG G6, satışa çıktığı ilk gününde Güney Kore’de 20 binin üzerinde satıldı. Bu sayı bir önceki model olan G5 için 15 bin adet ile sınırlı kalmıştı.

Günde ortalama 10 bin ön sipariş alan telefonun, gerçek satışlarda bunu katlaması bekleniyordu. Uzun zamandır sönük kalan G serisini şahlandıracağına inanılan serininin son modelinin, bu çeyrekte Android akıllı telefonların kralı olacağı da söylenenler arasındaydı. Asıl soru, G6'nın 10 milyon adetlik küresel bir satış rekoru kıran LG G3'ü geçip geçemeyeceği hakkındaydı.

ABD’de 7 Nisan’da satışa çıkarılması beklenilen akıllı telefonun, akıbetini Nisan ayında satışa sunulacak olan Samsung Galaxy S8 belirleyecek. Meraklıları, LG G6’nın tüm özellikleri ve fiyat bilgisini içeren haberimizi okuyabilir, tanıtım videosunu ise aşağıdan izleyebilirler.

LG G6 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

LG G6 Sadece 4 Günde 40 Bin Ön Sipariş Aldı

Samsung Galaxy S8 21 Nisan'da, LG G6 10 Mart'ta Satışa Çıkacak