LG G6 Modüler Eklentiler Kullanmayacak, Estetik Olmaya Çalışacak

LG G5’in modüler tasarımı çok fazla beğenilmemişti. Bu yüzden sütten ağzı yanan LG, yeni telefonu LG G6 tasarımında hiç böyle maceralara girmeyi düşünmüyor.

LG G5 ile cüretkar bir atılım yapmaya çalışan Güney Koreli üretici, bu girişiminde hiç başarılı olamamış ve LG G5 modüler telefon denemesi hüsranla sonuçlanmıştı. CES 2017 Fuarında gazetecilerle konuşan LG yetkilileri bu sene gelecek olan LG G6 telefonlarda asla böyle bir hataya düşmeyeceklerini açıkladılar. LG’nin Teknoloji Müdürü Skott Ahn, The Wall Street Journal’a verdiği röportajda, LG G6’nın çok yakında açıklanacağını ve bu sefer telefonda estetik ve kullanışlı tasarımın öne çıkarılacağını söyledi. Skott Ahn, LG G5’in modüler fikirlerinin son derece yaratıcı olduğunu savunurken, bu atılımın telefonla bütünleşmesinde bazı sıkıntılar yaşandığını kabul etti. Ahn, “Modüler parçalar telefonla birleştirildiğinde cihaz telefon olma özelliğini kaybediyor ve elle tutulması çok rahat olmayan bir hale geliyordu. Bu tamamen bir tasarım sorunuydu” dedi.

MWC 2017’de karşımıza çıkması beklenen LG G6 yine 500$ ile 600$ aralığında bir telefon olacak. Telefon ABD, Avrupa, Çin ve Güney Kore’de satılacak.

LG G6 Teknik Özellikleri ve Tasarımı İnternete Sızdı

LG G6 İçin Yeni İddialar: Suya Dayanıklılık ve Kablosuz Şarj