LG G6, MWC 2017'de Tanıtıldı

Barselona'da düzenlenen MWC 2016 Dünya Mobil Kongresinde yaklaşık bir saat bouyunca LG G6 tanıtıldı. LG Electronics'in herkesin merakla beklediği yeni akıllı telefonu LG G6 son derece çekici görünüyor.

Alışılmışın dışında bir ekrana sahip olan telefonun bu özelliği FullVision ekran olarak tanımlanıyor. LG G6, 18:9 oranlarına sahip ekranıyla bilindik standartların ışına taşıyor. Bu ekran, 5.7 inç boyunda ve QHD+ FullVision 2880x144 çözünürlüğüne sahip. Cihazın 18:9 görüntü oranı ise akıllı telefonun ön yüzünü tamamen kaplıyor. LG G6’nın boyutları ise mevcut ve gelecekteki dijital içeriklerin tadını maksimum seviyede çıkarabilmek için ergonomik bir şekilde tasarlanmış.

LG G6 Teknik Özellikleri

-5.7 inçlik QHD+ FullVision (2880x1440) ekran

-Qualcomm Snapdragon 821

-4GB RAM ve 6GB RAM

-32GB ya da 64GB depolama alanı

-Android 7.0 Nougat

-3,200 mAh batarya

-IP68 su geçirmezlik teknolojisi

LG G6’nın kamerasının kullanıcı arayüzü ise 18:9 görüntü oranının geniş ölçüleri sayesinde oldukça rahat, eğlenceli ve gelişmiş özelliklere sahip. LG UX 6.0’ın sağladığı Kare Kamera özelliği, LG G6’nın 18:9 oranlı ekranını mükemmel şekilde iki adet eşit kareye bölüyor.

LG G6, 18:9 ekranın avantajlarını birçok farklı şekilde kullanıyor. Kullanıcılar takvim penceresinin hemen yanında bir çağrı penceresi açabiliyorlar. Ya da fotoğraf galerisiyle birlikte bir mesajlaşma uygulaması da eş zamanlı olarak kullanılabiliyorlar.

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