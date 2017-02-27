LG G6 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Dün Barcelona'nın İspanya kendinte başlayan MWC 2017 etkinliğiyle birlikte LG G6 resmi olarak tanıtıldı, böylece LG G6 özellikleri, LG G6 fiyatı ve LG G6 çıkış tarihi de ortaya çıktı. Hatırlanacağı üzere son bir aydır LG G6 ile ilgili olarak birçok farklı söylenti ortaya çıkmıştı. LG G6'nın tasarımı, donanımı ve teknik özellikleri, kamerası gibi konular hakkında gerçek olduğu iddia edilen bilgilerin, paylaşılan yeni resmi LG G6 özellikleri sayesinde doğru olup olmadığını göreceğiz. LG G6'nın özelliklerine göz atmadan önce cihazın fiyatını ve çıkış tarihini not düşelim. LG G6, 2 Mart tarihinde yurt dışında ön siparişe açılacak ve 9 Mart'a kadar ön sipariş süreci devam edecek. LG G6, 10 Mart'ta satılmaya başlanacak. LG G6 fiyatı ise yurt dışında 649 - 699 $ civarında olacak. Ülkemizde bu fiyata vergiler de eklenecek.

Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle birlikte gelecek LG G6'da Snapdragon 821 işlemci ve 4 GB RAM bulunuyor. Telefonda Qualcomm'un yeni duyurduğu Snapdragon 835 işlemcinin kullanılmamış olması ise dikkat çekiyor. G6'nın G5 ile arasındaki en büyük fark modüler yapının terk edilmiş olması. Yani LG G6'nın pili değiştirilemeyecek. Suya ve toza dayanıklı olan LG G6, IP68 sertifikasına sahip.

LG G6, 5.7" boyutundaki 1440 x 2880 çözünürlüğe ve HDR desteğine sahip IPS LCD ekranla geliyor. Bu ekranın en dikkat çeken yönü piksel yoğunluğunun bir hayli yüksek olması. 564 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan ekran bu anlamda ortalamanın bir hayli üzerinde. Bu boyuttaki ekranlarda 350 ppi civarındaki piksel yoğunluğu makul seviye olarak görülüyor.

LG G6, önceki LG amiral gemisi gibi yine çift kamerayla gelen bir telefon. Bu kamera lenslerinden bir tanesi geniş açıyla çekim yaparken diğeri standart açıya sahip. Geniş açılı lens 125 derecelik görüntü yakalayabiliyor. Standart lens ise 71 derecelik görüş açısına sahip. Telefonun arkasındaki iki kamerada da 13 megapiksellik Sony IMX258 sensör kullanılıyor. Ön kamera ise 100 derecelik bir görüş açısı sunuyor ve 5 megapiksellik bir sensör kullanıyor.

LG G6'nın tüm teknik özellikleri şu şekilde:

LG G6 Özellikleri

Boyutlar ve Ağırlık 148.9 x 71.9 x 7.9 mm, 163 gr Gövde Gorilla Glass 5, IP68 sertifikalı suya ve toza dayanıklı gövde Ekran Gorilla Glass 3, IPS LCD, 5.7", 1440x2880, 564 ppi, Dolby Vision/HDR10 desteği İşlemci 4 çekirdekli Snapdragon 821 (2x2.35 GHz + 2x1.6 GHz), Adreno 530 GPU RAM 4 GB Depolama 32/64 GB seçenekleri, 256 GB'a kadar microSD kart desteği Arka Kamera 13 MP çift kamera (f/1.8 otomatik görüntü sabitleme + f/2.4 lazer otomatik odaklama) 2160p/30 fps video kaydı Ön Kamera 5 MP f/2.2 kamera, 1080p video kaydı Pil 3300 mAh çıkartılamayan Quick Charge 3.0 desteğine sahip Li-Ion pil İşletim Sistemi Android 7.0 Nougat Bağlantı 802.11 a/b/g/n/ac çift bant WiFi, WiFi Direct, DLNA, WiFi Hotspot, Bluetooth 4.2, NFC, USB 3.1, USB Type C 1.0, USB OTG Ek Özellikler Parmak izi okuyucu, kablosuz şarj (sadece Amerika için) Renk Seçenekleri Mistik Beyaz, Astro Siyah, Buz Platinyum

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