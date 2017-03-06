LG G6 Sadece 4 Günde 40 Bin Ön Sipariş Aldı

LG, uzun zamandır sönük kalan G serisini şahlandırmak için bu yıl güzel bir telefonla karşımıza çıktı. LG G6'nın modüler tasarımdan çıkmış olması, ekranda ve arayüzde yapılan değişiklikler ve güçlü performans göstermesi kullanıcıları epey memnun etti. Samsung henüz yarışta olmadığı için ileride neler olacağını bilmiyoruz, fakat LG G6 sadece 4 günde 40 bin ön sipariş alarak beklentileri boşa çıkarmadığını gösteriyor.

LG tarafından bildirilen rakamlar, Perşembe gününden itibaren LG G6'nın 40 bin ön sipariş aldığını gösteriyor. Günde ortalama 10 bin ön sipariş alan telefonun gerçek satışlarda bunu katlaması bekleniyor. Eğer Samsung tarafından sekteye uğratılmazsa, LG G6'nın bu çeyrekte Android akıllı telefonların kralı olacağı da söyleniyor.

LG G6'nın bu kadar olumlu tepkiler alacağını tahmin etmek zor değildi. Bizi şaşırtan sadece Snapdragon 835 olmayan işlemcisi olmuştu. 2017 yılında duyurulacak bütün amiral gemilerinin bu işlemciye sahip olacağını düşünüyorduk, fakat kullanıcı nezdinde bunun pek bir önemi yokmuş gibi görünüyor. Ön sipariş rakamları da bunu gösterdiğine göre, LG G6'nın bu yıl başarılı bir ivme yakalayacağını söyleyebiliriz.

LG'nin son amiral gemisi 10 Mart tarihinde piyasaya sürülecek. Peki bu cihaz sizin beklentilerini karşılayabildi mi?

LG G6 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy S8 21 Nisan'da, LG G6 10 Mart'ta Satışa Çıkacak