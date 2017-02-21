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LG G6'nın Su Geçirmezlik Özelliği Tanıtıldı

LG G6 Su Geçirmezlik Özelliği

LG, bu ayın ilerleyen günlerinde gerçekleşecek MWC 2017'de yeni bir amiral gemisi akıllı telefon duyurmaya hazırlanıyor ve şirket, telefonun önemli özelliklerini şimdiden yayınlamaya başladı. Evet, LG G6 piyasaya sürülmek için artık gün sayılıyor diyebiliriz. LG'nin resmi hesabından paylaşılan yeni videoda, LG G6'nın su geçirmezlik özelliğine vurgu yapılıyor.

LG, birçok kez G6'nın IP6x sertifikasına sahip olacağını söyledi ancak telefonun su ve toz hasarlarına karşı IP67 veya IP68 sertifikasından hangisinin kullanılacağını söylemedi. En son yayınlanan G6 videoda ise, havuza karşı yüzen biri gösterilerek, telefonun suya karşı dayanıklılığı vurgulanıyor gibi görünüyor.

Diğer yandan, LG G6'nın tasarımı ana hatlarıyla birlikte videonun merkezinde yer alıyor. Ne yazık ki fragmanda başka ayrıntı gösterilmiyor. Telefon bu ay resmen açıklanıncaya dek, LG'nin bu tür tanıtımları daha da artırmasını bekliyoruz. Aşağıdan videoyu izleyebilirsiniz:

LG G6 Geniş Açılı İki Kameraya Sahip Olacak

LG G6'nın En Net Görüntüsü Ortaya Çıktı

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Yazar: - 21.02.2017

LG G6'nın Su Geçirmezlik Özelliği Tanıtıldı İçin Yorum Yaz

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