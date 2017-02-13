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LG G6 Tanıtılmasına 2 Hafta Kala İşlemci Konusunda Fikrini Değiştirdi

LG G6 Fikrini Değiştirdi

Tanıtılmasına 2 hafta kala LG, Yeni telefonu LG G6 hakkında stratejik bir karar alarak telefonların işlemcisinin Qualcomm Snapdragon 835 olmayacağını açıkladı. LG G6 telefonlar Snapdragon 821 kullanacaklar.

Şubat ayının 26'sında tanıtılması beklenen LG G6'nın konfigürasyonunda değişikliği onaylayan Güney Koreli şirket, büyük olasılıkla Snapdragon 835'lerin bu zamana yetşmeyeceğini düşünmüş olmalı. Çünkü bu kararın arkasında Samsung ve Qualcomm'un sıkı bağlantıda olduğu da kulislerde tartışılıyor. Söylentilere göre 835 çekirdekler Nisan ayının sonlarına doğru telefon üreticileri için hazır olabilecek. Bu tarih Samsung Galaxy S8'in piyasaya çıkacağı zamanlara denk geliyor.

Bir işlemcinin bir akılı telefona yerleşmesi yaklaşık 5-6 ay sürebiliyor. Buna bir ay kadar daha kutulama ve dağıtım süresini eklersek LG'nin böyle bir vakti olmadığını söyleyebiliriz. 2016 yılının Ekim aylarında üretimi başlayan Snapdragon 835'lerin bu basit hesapla Şubat ayının sonunda LG G6 telefonlarda kullanılabiliyor olması zaten mümkün görünmüyor.

Bu durumda LG, pazarda tutunmak adına LG G6 cihazlar için riskli bir karar vermek zorunda kalmış gibi görünüyor.

Qualcomm Snapdragon 835 İşlemcinin Detayları Belli Oldu

Qualcomm Snapdragon 835 Grafik Performansıyla Göz Dolduracak

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Yazar: - 13.02.2017

LG G6 Tanıtılmasına 2 Hafta Kala İşlemci Konusunda Fikrini Değiştirdi İçin Yorum Yaz

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