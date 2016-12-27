LG G6 Teknik Özellikleri ve Tasarımı İnternete Sızdı

Güney Koreli üreticinin merakla beklenen yeni telefonu LG G6 hakkında yeni bilgiler geldi. Bir Twitter kullanıcısı, LG G6'nın tasarımına dair ilk detayları ve geliştirme aşamasında çizilen konsept görüntüleri paylaştı.

2016'nın son anlarını yaşadığımız şu günlerde artık gözümüzü yeni yıla diktik. Bu sene yaşanan akıllı telefon facia ve duyurularından sonra, gözümüz artık 2017'nin bizlere getireceği yeni telefonlarda.

Bu sene biraz sessiz kalan ya da yoğun gündemde arka plana düşen LG'nin, LG G6 ile birlikte yeni bir çıkış yapması bekleniyor. Şirketin telefonuna koyacağı yenilikler ve getireceği sürpriz özelliklerle kullanıcılarını heyecanlandırması beklenirken, resmi duyurunun da çok geçmeden yapılacağı düşünülüyor. Fakat her zamanki gibi bu duyurudan önce LG G6'ya dair sızıntılar gelmeye başladılar.

LG G6 Tasarımı

Daha önce Samsung ve LG modelleri için çok önceden paylaştığı görsellerle, kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaran Shai Mizrachi, bu sefer de LG G6'nın tasarımı için birkaç görsel paylaştı.

Yukarıda gördüğünüz görseller aslında genel açıdan bir şeyler ifade etmeseler de önemli bilgiler barındırıyorlar. Bunlardan ilki telefonun genel hatları ve boyutları itibariyle bir önceki sene bizlerle buluşan LG G5'e bir hayli benzemesi. Bu benzerliğin çok ufak detaylarda (G5 72.43mm kalınlığındayken, G6'nn 73.9mm olacağının iddia edilmesi gibi) olduğunu görmek de mümkün.

LG G6 Teknik Özellikleri

LG G6'nın G5 gibi modüler bir telefon ya da LG V20 gibi değiştirilebilir bataryaya sahip bir telefon olup olmayacağına dair elimizde henüz kesin bir bilgi yok. Bunlarla birlikte LG resmi açıklama yapmadığı için de donanımına dair bilgiler elde etmek de mümkün görünmüyor. Yine de telefonun 5.5-inch QHD ekranı, Snapdragon 821 ya da 830 işlemcisi, 4 ya da 6GB RAM ve çift kamera sisteminin olacağı konuşulanlar arasında.

LG G6'da Kulaklık Girişi ve Değiştirilebilir Batarya Olmayacak

LG G6 İçin Yeni İddialar: Suya Dayanıklılık ve Kablosuz Şarj