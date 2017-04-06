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LG G6 Yarından İtibaren Tüm Dünyada Raflara Yerleşmeye Başlıyor

LG G6 Yarından İtibaren Tüm Dünyada Raflara Yerleşmeye Başlıyor

Samsung Galaxy S8 tanıtımını yapmış olsa da LG G6, bu rekabette ilk gülen taraf oluyor ve yarından itibaren dünya pazarına açılıyor.

7 Nisan Cuma günü ABD'de satışa çıkacak olan LG G6, Türkiye’ye 19 Nisan 2017 tarihinden itibaren giriş yapacak. Bu arada ülkemizde ön satış kampanyasına dahil olarak, 12 - 18 Nisan 2016 tarihleri arasında operatör satış kanallarında LG G6 ile birlikte stoklarla sınırlı olmak üzere LG Minibeam (PH 150) projektöre sahip olabilecekler. Bu arada LG G6'nın Türkiye satış fiyatı 3.699 TL olarak belirlendi.

LG G6, 5.7" boyutundaki 1440 x 2880 çözünürlüğe ve HDR desteğine sahip IPS LCD ekranla geliyor. Bu ekranın en dikkat çeken yönü 564 ppi piksel yoğunluğuna sahip olması. LG G6 13MP f/1.8 ve f/2.0 OIS 4K video kaydı yapabilen  çift arka kamerasıyla da oldukça etkili bir fotoğraf tecrübesi sunuyor.

LG G6, 7 Nisandan itibaren önce ABD pazarında daha sonraki hafta sırasıyla Asya, Avrupa ve Güney Amerike'de satışa sunulacak.

LG G6 Özellikleri

Boyutlar ve Ağırlık 148.9 x 71.9 x 7.9 mm, 163 gr
Gövde Gorilla Glass 5, IP68 sertifikalı suya ve toza dayanıklı gövde
Ekran Gorilla Glass 3, IPS LCD, 5.7", 1440x2880, 564 ppi, Dolby Vision/HDR10 desteği
İşlemci 4 çekirdekli Snapdragon 821 (2x2.35 GHz + 2x1.6 GHz), Adreno 530 GPU
RAM 4 GB
Depolama 32/64 GB seçenekleri, 256 GB'a kadar microSD kart desteği
Arka Kamera 13 MP çift kamera (f/1.8 otomatik görüntü sabitleme + f/2.4 lazer otomatik odaklama) 2160p/30 fps video kaydı
Ön Kamera 5 MP f/2.2 kamera, 1080p video kaydı
Pil 3300 mAh çıkartılamayan Quick Charge 3.0 desteğine sahip Li-Ion pil
İşletim Sistemi Android 7.0 Nougat
Bağlantı 802.11 a/b/g/n/ac çift bant WiFi, WiFi Direct, DLNA, WiFi Hotspot, Bluetooth 4.2, NFC, USB 3.1, USB Type C 1.0, USB OTG
Ek Özellikler Parmak izi okuyucu, kablosuz şarj (sadece Amerika için)
Renk Seçenekleri Mistik Beyaz, Astro Siyah, Buz Platinyum

LG G6 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

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Yazar: - 06.04.2017

LG G6 Yarından İtibaren Tüm Dünyada Raflara Yerleşmeye Başlıyor İçin Yorum Yaz

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