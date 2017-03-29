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LG G6 Yeni Reklamını, Samsung Galaxy S8'in Tanıtım Gününe Denk Getirdi

Tam da Samsung Galaxy S8 Tanıtım Günü, LG G6 İçin Bir Reklam Yayınladı

"Bizim büyük ekranımız tam da avucunuza göre!" ana fikri ile yayınlanan bu LG G6 reklamı, dev ekranlarda vuku bulan ele avuca sığamama durumunu hoş bir şekilde özetliyor.

Ancak reklamın yayınlama zamanlaması, reklamın kendisinden daha manidar. LG G6 bu reklamı tam da Samsung Galaxy S8 cihazların tanıtım gününe denk getirmiş.

Bu pazarlama taktiğinin ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğu elbette tartışılır, ancak belli ki LG, yeni telefonunun çok da engel tanımadığını bir şekilde rakibinin gözüne sokmak istiyor.

Samsung Galaxy S8 cihazların incecik bir çerçeveyle den bir ekranı olmasının çok da ergonomik olmadığına göndermeler yapan LG G6, 2:1 ekran en boy oranıyla daha kontrollü ve ergonomik bir ekran kullanımı sunduğunun altını çiziyor. Özellikle reklamda kullanılan paraşütle atlama sahnesi ve panoramik manzara çekimi sekanslarında LG'nin bu iddiasını daha iyi kavramak mümkün olabiliyor. ABD'de yarın Verizon Operatörü üzerinden satışa çıkacak olan LG G& telefonlar bakalım bu tür ince reklamlarla beklediği satışları yakalayabilecek mi?

Bu arada  LG G6, Türkiye’de de kullanıcıların karşısına muhteşem hediyelerle çıkmaya hazırlanıyor. LG G6; ‘Astro Black’, ‘Ice Platinum’ ve ‘Mystic White’ olmak üzere üç farklı rengi ile Türkiye’de çok yakında satışa çıkacak.

LG G6 Özellikleri

  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 821 İşlemci
  • Ekran: 5.7-inç 18:9 QHD+ FullVision Ekran (2880 x 1440 / 564ppi)
  • Hafıza: 4GB LPDDR4 RAM / 32GB UFS 2.0 ROM / MicroSD (2TB’a kadar)
  • Kamera:
  • Ön 5MP Geniş (F2.2 / 100 derece geniş açı)
  • Arka Çift: 13MP Geniş (F2.4 / 125 derece geniş açı) / 13MP Standart OIS 2.0 (F1.8 / 71)
  • Batarya: 3.300mAh (Sabit)
  • Işletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
  • Boyutlar: 148.9 x 71.9 x 7.9mm
  • Ağırlık: 163g
  • Ağ: LTE-A 3 Band CA
  • Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.2 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (3.1 uyumlu)
  • Renk Seçenekleri: Platinyum/Beyaz/Siyah
  • Diğer: Su ve Toz Dayanıklılığı / Parmak İzi Sensörü / UX 6.0 / Dolby Vision / HDR10 / Qualcomm Quick Charge 3.0 / 32-bit Hi-Fi Quad DAC

LG G6 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Bir LG G6 Alana Yanında Bir Google Home Bedava Kampanyası

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Yazar: - 29.03.2017

LG G6 Yeni Reklamını, Samsung Galaxy S8'in Tanıtım Gününe Denk Getirdi İçin Yorum Yaz

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