LG G6'nın Basın Fotoğrafı Sızdırıldı

Şubat ayına artık sayılı günler kaldı. LG'nin 26 Şubat tarihinde G6 amiral gemisi akıllı telefonunu duyurması bekleniyor. Güney Koreli şirket, telefon tanıtımının Barcelona'da düzenlenecek olan MWC 2017 fuarında gerçekleşeceğini açıkladı. Üstelik, LG G6'nın basın fotoğrafı da sızdırıldı.

Her ne kadar LG G6 ile ilgili gelen sızıntılar resmi olarak doğrulanmasa da, gelen bilgilerin birçoğunun doğru çıktığını daha önceki tecrübelerimizden gördük. Teknoloji dünyasının önemli kaynaklarından Verge'de yayınlanan bir görüntü de, LG G6'nın basın fotoğrafının sızdırıldığını ortaya koydu. Beklendiği gibi, Güney Koreli akıllı telefon üreticisi modüler tasarımdan vazgeçmiş ve daha geleneksel bir tasarım benimsemeye karar verdi.

LG G serisinin yenilenmesi gerektiğini hepimiz dile getiriyoruz. Sızdırılan görüntüde de LG G6'nın Galaxy Note serisine biraz benzediğini görüyoruz. Bu görüntünün saygın bir kaynaktan geldiğini göz önüne alırsak, LG G6'nın bu şekilde gözükeceğine kuşku yok. Ayrıca, sızdırılan özelliklerde yer alan 5.7-inç Quad HD (2560x1440) ekrana da çok benziyor.

LG G6 neredeyse çerçevesiz bir ekrana sahip olacak. Diğer yandan LG G6'nın parmak izi tarayıcısının yanı sıra arkada bir çift kamerası daha olacağını umuyoruz. Akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 835 işlemciye sahip olacak ve su geçirmeyecek.

Siz LG G6'yı nasıl buldunuz?

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