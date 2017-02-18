LG G6'nın En Net Görüntüsü Ortaya Çıktı

27 Şubat tarihinde Barselona’da düzenlecek olan MWC 2017 etkinliği yaklaşırken, etkinlikte tanıtılacak akıllı telefonlara ait teknik özellikler ve fotoğraflar sızmaya devam ediyor. LG’nin yeni amiral gemisi G6’ya ait teknik özellikler bugüne kadar ortaya çıkmıştı ancak bu kez telefona ait en net görüntüler paylaşıldı.

27 Şubat’ta tanıtımı yapılması beklenen LG G6, sızdırılan teknik özellikleri ile aylardır gündemden düşmedi. Bu sabah saatlerinde sızdırılan net görüntüleri ile tekrar gündemin zirvesine oturan G6, artık net bir şekilde gün yüzüne çıkmış oldu. Paylaşılan görselin daha önce sızdırılan G6 görselleri ile birebir aynı olması görüntülerin gerçek olduğunu ortaya koyarken, bu görüntüler ile cihazın Always On özelliğine de sahip olduğu ortaya çıktı. Daha önce sızdırılan bilgilerde duyulduğu gibi LG G6’nın çift kameraya sahip olduğu görülüyor. Ayrıca G5 modelinde olduğu gibi kamera altında bir de parmak izi okuyucu yer alıyor.

Şimdiye kadar elde edilen bilgileri hatırlamak gerekirse LG G6, Qualcomm Snapdragon 821 işlemciye ve 5.7 inç boyutunda bir ekrana sahip. Suya ve toza karşı dayanıklı olduğu da ortaya çıkan LG G6 için resmi bilgiler tanıtım günü olan 27 Şubat’ta elde edilecek.

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